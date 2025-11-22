Vidéo. L'hiver arrive dans le Land de Hesse avec des températures sous zéro

L'hiver s'est installé dans le Land de Hesse, en Allemagne, avec des températures négatives qui font scintiller sous la neige les forêts du Feldberg.
Vendredi, des images prises par drone ont montré des randonneurs bravant le froid lors d'une balade dans le massif du Taunus.
Cette vague de froid précoce survient alors qu'une grande partie de l'Allemagne connaît une forte baisse des températures, et les météorologues mettent en garde contre de nouvelles chutes de neige à travers l'Europe centrale.
Les autorités ont appelé les automobilistes à la prudence, car de fortes gelées et des averses de neige éparses devraient se poursuivre tout au long du week-end.