Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Loader
En continu
À la une
Dernières publications
Europe
Catégories
Programmes
A découvrir
Monde
Catégories
Programmes
A découvrir
Business
Catégories
Programmes
A découvrir
Voyage
Catégories
Programmes
Next
Catégories
Programmes
A découvrir
Culture
Catégories
Programmes
Green
Catégories
Programmes
A découvrir
Santé
Catégories
Programmes
Vidéos
Plus
Couverture spéciale
Services
Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Loader
Suivez-nous
Flipboard Linkedin
À Berlin, un homme court sous de fortes chutes de neige, mercredi 11 janvier 2017.
No Comment

Vidéo. L'hiver arrive dans le Land de Hesse avec des températures sous zéro

Mis à jour:

L’hiver a resserré son étreinte sur le Land de Hesse, où les températures négatives ont transformé les forêts autour du Feldberg en un paysage blanc scintillant.

L'hiver s'est installé dans le Land de Hesse, en Allemagne, avec des températures négatives qui font scintiller sous la neige les forêts du Feldberg.

Vendredi, des images prises par drone ont montré des randonneurs bravant le froid lors d'une balade dans le massif du Taunus.

Cette vague de froid précoce survient alors qu'une grande partie de l'Allemagne connaît une forte baisse des températures, et les météorologues mettent en garde contre de nouvelles chutes de neige à travers l'Europe centrale.

Les autorités ont appelé les automobilistes à la prudence, car de fortes gelées et des averses de neige éparses devraient se poursuivre tout au long du week-end.

À la une

PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Plus de No Comment

Dernières vidéos

PUBLICITÉ
Voir tous les articles sur nocomment Voir tous les articles sur musica Voir tous les articles sur taste Voir tous les articles sur uncovering-europe
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ