La recette de Dubaï pour un avenir durable

Les Émirats arabes unis importent actuellement environ 87 % de leur approvisionnement alimentaire total, mais l'aquaculture et l'agriculture hydroponique pourraient contribuer à construire un avenir plus durable, tout en permettant de préparer des plats plus frais et plus savoureux.

L'Atlantis, The Palm est l'un des hôtels de Dubaï qui s'est engagé à mettre au menu des produits d'origine locale. Actuellement, huit de ses restaurants proposent des ingrédients cultivés à proximité.

Raymond Wong, chef cuisinier du Seafire Steakhouse de l'Atlantis, fait partie de l'équipe culinaire qui crée la nouvelle sélection de plats durables du complexe.

"L'objectif est d'avoir cinq produits locaux différents au menu des 23 restaurants de l'Atlantis d'ici à la fin de l’année", explique Raymond Wong.

Parmi les plats du Seafire Steakhouse préparés à partir d'ingrédients locaux, citons un risotto aux champignons élaboré à partir d'une sélection de champignons locaux cueillis à la main, et un carpaccio de saumon séché à la betterave biologique, accompagné d'un jus à base de concombres Green Fields Farms des Émirats arabes unis, le tout agrémenté d'éclats de pain arabe croustillants.

L'Atlantis, The Palm s'approvisionne en saumon auprès de Fish Farm, un établissement de reproduction et d'éclosion marine situé à Jebel Ali, dont la mission est de réduire la dépendance des Émirats arabes unis vis-à-vis des importations de poisson, tout en fournissant aux acheteurs un produit au goût plus frais.

"Le saumon d'élevage local est si frais lorsqu'il nous parvient qu'il a besoin de temps pour reposer", explique M. Wong.

Les légumes-feuilles du complexe sont fournis par Oasis Greens et Uns Farm à Al Quoz, deux des fermes hydroponiques de Dubaï qui appliquent une politique de zéro pesticide et utilisent 90 % d'eau en moins que les méthodes agricoles traditionnelles.

"Lorsqu'elles sont achetées localement, les micro-pousses et les feuilles de salade durent bien plus longtemps avant de commencer à flétrir - et leur goût est spectaculaire", ajoute Wong.

La campagne de durabilité à long terme menée à l'échelle de l'Atlantis a également permis de mettre des plats d'origine locale au menu des restaurants Bread Street Kitchen & Bar, Hakkasan, Ronda Locatelli, Nobu, Wavehouse, White Restaurant et The Shore.

Kelly Timmins, directrice de la conservation, de l'éducation et de la RSE à Atlantis, The Palm, déclare : "La durabilité est un voyage et pour y arriver, nous avons besoin de la participation de notre communauté. L'une des priorités de l'Atlantis, The Palm, est d'augmenter le recours aux fournisseurs et vendeurs locaux dans le cadre de notre engagement à stimuler l'économie locale dans son ensemble."