Les plus belles plages de Bulgarie à connaître pour l'été prochain

Il y en a pour tous les goûts en Bulgarie. Si vous ressentez actuellement le froid de l'hiver et que vous imaginez vos vacances de l’été prochain, la Bulgarie a le potentiel pour figurer en tête de votre liste de destinations.

Alors que la côte de la mer Noire s'étend sur la totalité des 378 km de sa frontière orientale, le pays propose de nombreuses options pour des séjours balnéaires. Voici notre sélection de nos lieux préférés pour vous donner des idées, que vous souhaitiez faire la fête ou vous reposer.

Ambiance festive sur la Côte du Soleil (Slantchev Briag)

La bien nommée Côte du Soleil est l'endroit idéal si vous voulez que vos vacances d'été soient rythmées par la dégustation de cocktails, l'animation des dance floors et l'amusement dans les vagues.

Cette plage, la plus populaire de Bulgarie, est l'un des lieux de fête les plus abordables d'Europe. Le long du littoral, vous trouverez des clubs où se produisent quelques-uns des meilleurs DJ techno et house européens. Entourée de magnifiques dunes naturelles, elle est aussi l'une des plages les plus pittoresques du pays.

Les 8 km de sable et de mer de la Côte du Soleil n'offrent pas uniquement des soirées en boîte de nuit. Pendant la journée, vous pouvez aussi être actif en profitant des fêtes organisées à bord de bateaux ou en pratiquant le ski nautique.

Si vous cherchez une pause culturelle, la ville invite aussi à la découverte, à quelques kilomètres seulement au sud de la plage, de l'ancienne cité de Nessebar classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Nessebar illuminée de nuit Canva

Nessebar regorge de sites historiques. En tant que port commercial clé, elle a vu de nombreuses civilisations se développer et s'effondrer, des Grecs anciens à l'Empire byzantin. Vous pouvez voir les vestiges de ces cultures anciennes à travers les murs et églises préservés de l'ancienne cité.

Balchik et ses paysages romantiques

Cadre un peu plus calme, Balchik est encore méconnue de la masse des vacanciers. La ville se trouve à seulement 31 km au nord de Varna, la plus grande ville portuaire de la frontière orientale.

Dans les années 1920 et 1930, la reine Marie de Roumanie a été charmée par la beauté de la région et a fait construire un palais où l'on trouve des lieux incontournables comme les jardins botaniques. Les espaces verts en terrasses sont divisés en collections étonnantes de verdure regroupant plus de 2000 espèces de plantes.

Après avoir flâné dans le palais et ses jardins idylliques, une soirée romantique doit également inclure la visite dans l'un des nombreux bars et restaurants qui bordent les plages de Balchik sur plus de 2 km.

Le palais de la reine Marie de Roumanie surplombe la mer à Balchik Canva

Retraites en camping pour les amoureux de la nature

Vous vous lassez des fêtes et des escapades romantiques ? Optez plutôt pour le camping sauvage sur une plage. Bien qu'il ne soit pas possible de s'installer n'importe où, de nombreuses plages disposent de terrains de camping dédiés.

Si vous recherchez un endroit isolé, rien de tel que la plage de Silistar. Vous trouverez un endroit idéal si vous êtes prêts à sortir des sentiers battus pour votre escapade estivale. Située à l'extrémité sud de la côte, Silistar dispose de campings et se trouve à proximité de plusieurs autres plages où vous pourrez vous rendre si la principale commence à être trop fréquentée.

Pour goûter à la vie sauvage de la mer Noire, la plage d'Irakli s'offre à vous. C'est une plage incontournable pour les naturalistes en quête d'une flore et d'une faune uniques. Son sable doré et ses collines boisées rendent son littoral accidenté d'autant plus impressionnant.

Et avec de nombreuses possibilités de camping autour de la plage, il est aussi possible de profiter d'Irakli au naturel en vous rendant par exemple, à la plage naturiste.

Des tentes montées sur une plage au bord de la mer Noire en Bulgarie Canva

Vacances familiales aux Sables d'or

Si vos enfants vous accompagnent lors de votre séjour au soleil, les plages naturistes et les DJ sets nocturnes ne sont peut-être pas ce qu'il vous faut, alors pourquoi ne pas essayer l'une des stations balnéaires du pays ?

Sables d'or est l'une des plages les plus populaires de Bulgarie et se trouve à quelques kilomètres seulement au nord de Varna, ville considérée comme la capitale de la mer Noire. Pour les enfants les plus âgés, les sites historiques de Varna enrichiront les vacances en vous faisant découvrir les ruines de thermes romains datant du IIe siècle après JC.

Aux Sables d'or, de nombreux hôtels et complexes de villégiature offrent un cadre de séjour parfait. Les plages donnent l'opportunité de profiter d'un large éventail d'activités nautiques et vous pouvez réserver des soirées en bateau adaptées aux familles.

Aucun séjour familial sur place ne serait complet sans une visite au parc aquatique. Tout comme les plages familiales de Bulgarie, les parcs aquatiques sont des incontournables pour les enfants avec leurs toboggans et attractions adaptés à tous, des plus jeunes aux amateurs de sensations fortes.