Par Euronews

Connue pour son offre touristique luxueuse, la ville turque de Bodrum est une destination de choix pour ceux qui veulent passer des vacances comme les stars.

Kate Moss, Beyoncé, Yves Saint Laurent, Mick Jagger et Mark Zuckerberg, sans oublier Harry et Meghan... avec de tels vacanciers, il n'est pas surprenant que Bodrum soit devenu le St Tropez de la Turquie.

Située au sud-ouest de la région égéenne dans la province de Muğla, la péninsule s'est d'abord imposée comme une étape incontournable du circuit international de la jet set dans les années 1970. Les navires accostent au port de Bodrum depuis 3 000 ans, et aujourd'hui encore, les bateaux de croisière déposent des millions de visiteurs par an sur ses rives, aux côtés de ceux qui arrivent en yacht ou en jet privé, tous à la recherche d'un bon moment à passer. Alors, que trouve t'on sur place ?

Admirez la vue depuis la mer

La marina de Bodrum accueille régulièrement des événements musicaux, tandis que la Bodrum Cup annuelle est une occasion de voir 80 des yachts les plus élégants de Turquie s'affronter dans une régate de cinq jours. Vous pouvez également repérer des goélettes turques traditionnelles, des voiliers de 80 pieds construits à Bodrum et traditionnellement utilisés pour la pêche et la plongée aux éponges - et vous pouvez également les louer, même si vous n'avez pas de compte bancaire des célébrités.

Les goélettes, les navires de croisière traditionnels et populaires de Turquie, naviguent dans la mer Égée près de Bodrum pendant la course de la Bodrum Cup. AP Photo/Burhan Ozbilici

Connues sous le nom de Blue Voyages, ces croisières d'une journée proposent une visite des eaux cristallines de la mer Égée et de ses meilleures baies et plages isolées, notamment Iassos, Bağla, Adaboğazı, Bitez, Kızıl et l'île de Karaada. Le déjeuner est servi à bord et certaines chartes incluent même du yoga sur le pont et des soins holistiques.

Faites le plein de style

Si vous êtes de retour à temps pour le dîner, Brava, le restaurant phare en plein air de l'élégant hôtel minimaliste Edition, est un favori des célébrités. Le fondateur du Studio 54, Ian Schrager, a ouvert la chaîne d'hôtels Bodrum en 2018 et a embauché le chef étoilé péruvien Diego Muñoz pour diriger son restaurant et apporter des saveurs latino-américaines à la table turque.

Rendez-vous au bar après le dîner pour danser sous la boule disco géante rose, ou pour profiter de la cuisine turque sans sacrifier le cadre luxueux, vous pouvez essayer Maçakizi, qui fait partie de la scène de Bodrum depuis 1975 et a conservé son ambiance bohème.

La légende raconte que Kate Moss a une fois quitté le centre de désintoxication local LifeCo tôt et est venue directement ici. Étant donné que l'alcool, la caféine, le sucre, la viande et les produits laitiers sont interdits chez LifeCo, avec un jeûne de jus de sept jours à leur place, nous ne la blâmons pas entièrement. Mais si vous avez envie de vous désintoxiquer avec les stars, LifeCo, sur la côte nord de la péninsule de Bodrum, est l'endroit idéal pour le faire. Le groupe gère également le premier hôtel végétalien de Bodrum.

Bodrum regorge de spas et d'autres lieux de détente et de relaxation. GoTürkiye

Nourrissez votre corps et votre esprit

Si vous préférez être choyé plutôt que purifié, Bodrum regorge de spas, et l'un des plus somptueux se trouve au Mandarin Oriental, qui propose des cabines de massage en plein air où vous pouvez bénéficier de traitements conçus pour vous aider à vous libérer de tous vos maux, du décalage horaire à trop de temps d'écran, le tout avec vue sur la mer Égée et ses oliveraies.

Le spa de l'hôtel possède également son propre hammam traditionnel, mais pour une expérience vraiment authentique (et plus abordable), rendez-vous dans le plus ancien hammam de Bodrum : le Tarihi Bardakci Hamam, ouvert depuis 1749.

Comme l'indique l'enseigne à la porte, il propose "gommage, massage à la mousse, massage à l'huile, savon, shampoing, serviette" et avec eux une tranche de culture turque essentielle : les rituels thérapeutiques de nettoyage et les méthodes d'hydrothérapie du hammam remontent à à l'époque romaine antique et on dit qu'elles soulagent le stress, améliorent la circulation et éliminent les toxines.

Dansez ou faites du lèche-vitrines sans limites

L'élimination des toxines pourrait être utile le matin après la veille, car Bodrum est célèbre pour sa vie nocturne. La rue des bars de Bodrum, qui porte bien son nom, est une chaîne longue d'un kilomètre de clubs et de bars extravagants, qui servent du raki traditionnel (45% degrés - soyez prévenu) jusqu'au lever du soleil.

Bodrum Marina Yacht Club dispose de quatre bars différents et propose de la musique live tous les soirs, avec une vue sur le château de Bodrum du XVe siècle - sur les murs duquel Naomi Campbell a un jour écrit un message d'anniversaire pour Madonna, qui organisait une fête dans la ville.

Mais qu'est-ce qu'on offre à une Material Girl pour son anniversaire ? À Bodrum, une paire de sandales en cuir faites à la main de renommée mondiale, des textiles ou la spécialité locale, la confiture de mandarine. Il y a beaucoup de marchés parmi lesquels choisir sur la péninsule si vous voulez faire du shopping, mais les marinas sont l'endroit où vous trouverez le paradis du commerce de détail haut de gamme.

La marina de Yalikavak est l'endroit où les méga-yachts accostent, et naturellement là que les grandes marques - dont Prada, Dior et Balmain - se sont installées, mais vous trouverez également des marchands d'art locaux et des produits naturels et textiles traditionnels haut de gamme, ainsi que des turcs. des designers comme Aybüke Baran, Ipekyol et Misela.