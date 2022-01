Comment les burgers frais d'une enseigne locale ont conquis Dubaï

Dans une ville comme Dubaï où l'on trouve un fast-food proposant des burgers à chaque coin de rue, que faut-il pour réussir sur ce marché et attirer des clients qui n'hésitent pas à patienter dans la rue pour pouvoir y commander ? Pour Pickl, une chaîne qui a vu le jour dans l'émirat, la réponse est toute trouvée. Elle se résume dans le credo de l'entreprise : "Faire simple, mais non basique."

Son PDG et fondateur Steve Flawith a ouvert son premier restaurant dans le quartier résidentiel très fréquenté de Jumeirah Lakes Towers en 2019. L'homme avait auparavant travaillé dans des restaurants gastronomiques et souhaitait transposer ce concept de produits frais de grande qualité dans la restauration rapide.

Avec huit établissements créés en trois ans, l'enseigne est aujourd'hui, célèbre pour ses "Sando" au poulet et ses burgers de bœuf et présente désormais, sur sa carte, un menu sans viande.

Produits de qualité et prix abordables

L'objectif de Steve et de son équipe consistait à proposer des produits de qualité plus frais pour un prix abordable, leurs cheeseburgers étant affichés à partir de 30 dirhams émiratis, l'équivalent de 7,20 euros.

Des tranches de viande aux cornichons et aux sauces, tout est fabriqué sur place avec des produits provenant de fournisseurs locaux dans la mesure du possible.

Steve Flawith affirme que le fait d'avoir une qualité constante dans chacun de ses établissements a été la clé du succès de sa chaîne. "Tout ce que nous proposons est préparé frais sur commande," explique-t-il, "le poulet est sans hormone, ni antibiotique. On fait tout nous-mêmes, ce sont toutes nos propres recettes," souligne-t-il.

Cette approche "simple, mais non basique" se retrouve dans la qualité des ingrédients et dans l'ambiance du restaurant, le burger le plus célèbre étant le Spicy Nashville Chicken Sando. Concernant ce burger au goût plus ou moins épicé selon votre goût, Steve Flawith précise que tout dépend de la qualité du filet de poulet. "On le fait pendant toute une nuit, on le sèche, puis on recouvre chaque face de notre mélange de farine," précise-t-il. Les ingrédients et épices qui composent ce mélange restent un secret.

Par la suite, le poulet est placé dans du babeurre avant d'être enrobé une seconde fois dans le mélange de farine. C'est ce qui crée la panure du poulet et lui donne son croustillant, mais aussi sa texture juteuse caractéristique après avoir été frit pendant environ 5 minutes.

Le dressage final du Nashville Chicken Sando de Pickl euronews

Attention au détail

La préparation du Nashville Sando nécessite deux étapes supplémentaires : le filet de poulet frit est ensuite plongé dans un mélange d'huile et d'épices, puis égoutté et saupoudré d'un mélange d'épices sèches. "On utilise 12 épices différentes, on reçoit les piments frais, on les fait sécher pendant 72 heures, puis on les moud plus ou moins et c'est ainsi que l'on obtient ce poulet juteux particulièrement rouge," fait remarquer le PDG de l'enseigne.

Des cornichons faits maison dont la recette est elle aussi un secret sont disposés sur le filet placé sur une première tranche de pain. Puis on ajoute de la laitue et une dernière sauce mystère au goût unique sur le dessus avant qu'une deuxième tranche de pain ne vienne couronner le burger. C'est certainement cette attention au détail pour chacun des Sando qui incite les clients à revenir.

"Le secteur de la restauration est incroyable ici, mais on a trouvé qu'il manquait sur le marché, une offre qui allie une nourriture fantastique et une approche lifestyle et qui puisse être consommée à domicile," résume le fondateur de l'entreprise.

Steve Flawith affirme qu'en fin de compte, l'objectif n'était pas seulement de faire de bons hamburgers, mais de faire de sa chaîne, un concept local de restaurants de hamburgers dont Dubaï pourrait être fier au niveau régional et international, l'enseigne ayant comme projet d'établir des franchises à l'étranger.