Arbre à pain et barbecues sur la plage :  découvrez la cuisine créole traditionnelle des Seychelles

Il y a un vieux dicton aux Seychelles, qui dit : après avoir goûté le fruit de l’arbre à pain, vous voudrez forcément revenir. Le problème, c’est qu’après avoir goûté le reste de la cuisine créole, on se dit simplement qu’on ne veut plus repartir.

Pour les gourmands, les traditions culinaires parfumées et épicées des Seychelles posent un dilemme. Une fois rentré de voyage, comment recréer la même fusion de poissons fraîchement péchés, marinés dans des épices locales et grillés sur place dans l’air chaud et salé ? La réponse est simple : c’est impossible.

La cuisine créole exploite toutes les richesses naturelles de l’archipel. Mais les fruits tropicaux, les épices exotiques et les prises du jour ne sont qu’une partie de l’histoire. Lorsque les premiers européens ont débarqué au XVIIIème siècle, ils ont découvert un ensemble d’îles vierges bénéficiant d’un ensoleillement permanent, de sols fertiles et de fruits tropicaux qu’ils n’avaient encore jamais vus.

Au fil des ans, les saveurs africaines, indiennes et européennes sont venues s’ajouter aux recettes locales, le passage de nombreux navires laissant une traînée d’épices dans leur sillage. C’est ainsi que la cuisine s’est transformée en un mélange de coutumes et de saveurs, et c’est dans cette délicieuse alchimie que réside toute la magie.

Aujourd’hui, la gastronomie fait partie intégrante du patrimoine des Seychelles. Elle marque beaucoup d’événements importants, et est un moyen de réunir les amis et la famille depuis des générations.

Chaque dimanche, les seychellois se rassemblent en groupes pour déguster du poisson farci aux épices, des currys parfumés et d’autres plats traditionnels. Les locaux se réunissent souvent autour de barbecues sur la plage, et les touristes sont invités chaleureusement à rejoindre la fête.

Qu’y a-t-il au menu ?

Plat local de poulet au curry, Seychelles © Seychelles Tourism

Les plats créoles typiques se caractérisent par des saveurs intenses et une grande variété d’accompagnements, des chutneys au piment brûlants aux sauces curry parfumées.

Le fruit de l’arbre à pain est l’aliment de base du régime insulaire. Il peut être cuisiné au barbecue, bouilli, cuit au four ou à la vapeur, mais c’est sous forme de frites qu’il est le plus souvent consommé. Avec sa texture et son odeur qui rappellent celles du pain fraîchement sorti du four, ce fruit est à la base de la cuisine des Seychelles. On le trouve dans tous les restaurants, sur tous les étals et à tous les coins des rues.

Un autre plat très apprécié s’appelle les roussettes, un curry très épicé avec des morceaux de chauve-souris marinés au vinaigre et au vin rouge, cuisinés avec différentes herbes et épices. Ce plat typique est un incontournable pour les gourmets les plus aventureux, et un moyen unique de s’immerger dans la culture locale.

Poissons perroquets grillés © Seychelles Tourism

Bien sûr, il y a aussi le poisson grillé, mais il existe aux Seychelles une très grande variété d’ingrédients pour concocter une expérience culinaire inoubliable, mettant toutes les saveurs de l’océan dans votre assiette. Les spécialités sont péchées localement et servies le plus souvent grillées (citons notamment le poisson perroquet, la carangue, le poisson voilier et le vivaneau rouge), assaisonnées d’une délicieuse marinade à base de jus de citron, d’ail et de piment, avec une pointe de gingembre

Pour les amateurs de fruits de mer, le satini est incontournable. Ce plat typique de la région est une salade de fruits de mer agrémentée d’oignons finement râpés, de papaye, de pomme, de piment et de curcuma, le tout servi avec un zest de citron vert.

Ne quittez pas les Seychelles sans avoir goûté au ladob, un plat seychellois à base de bananes plantain, de fruit à pain et de manioc, qui peut être consommé salé ou sucré. Très apprécié des locaux, la version sucrée voit les fruits bouillis dans du lait de coco avec du sucre, de la vanille et de la noix de muscade, jusqu’à ce qu’ils deviennent doux et crémeux.

Les versions salées sont généralement servies avec du poisson, et le sel remplace le sucre. Les deux versions du plat peuvent être servies chaudes ou froides, et sont encore plus délicieuses lorsque les ingrédients sont très frais.

Où déguster une authentique cuisine créole ?

Buffet créole, Chez Batista © Seychelles Tourism

Il n’y a rien de meilleur que de se retrousser ses manches pour préparer, soi-même, un plat délicieux.

Il est très facile de prendre un cours de cuisine créole aux Seychelles et pour vraiment comprendre la vie quotidienne sur l’île, nous vous conseillons de réserver une journée complète d’excursion.

Rejoignez une visite organisée par une famille seychelloise pour une expérience authentique, en commençant par le marché de Victoria au petit matin, où vous pourrez trouver des épices, des noix de coco, des patates douces et des mangues.

Ensuite, direction le marché aux poissons pour sélectionner les meilleures prises du jour, avant de retourner à la maison familiale se mettre en cuisine et savourer ensemble les fruits de votre travail.

Si vous préférez laisser la préparation à quelqu’un d’autre, rendez-vous au restaurant Marie Antoinette, à Victoria, où vous pourrez simplement mettre les pieds sous la table et déguster une délicieuse cuisine créole maison.

Un couple discute avant de déjeuner au restaurant Marie Antoinette © Seychelles Tourism

Ce manoir colonial a été rendu célèbre par l’explorateur Henry Morton Stanley, qui y a séjourné dans les années 1870, lors de son voyage retour d’Afrique, où il croisa le médecin David Livingstone.

De nos jours, le restaurant est une institution, proposant des plats traditionnels tels que les beignets d’aubergines, le poisson perroquet panné et le steak de thon, dans un menu qui n’a guère changé depuis les années 70.

Pour découvrir la cuisine créole, vous ne pouvez pas faire mieux. D’autant qu’il y a de fortes chances que votre premier séjour aux Seychelles ne soit pas le dernier, surtout si vous goûtez le fruit de l’arbre à pain.