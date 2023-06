Par Euronews

Des épaves historiques aux récifs regorgeant d'animaux sauvages, les trésors des profondeurs de Turquie en font un paradis pour les plongeurs.

Des épaves, des villes englouties, des récifs remplis d'animaux marins : voici les trésors des profondeurs de la Turquie qui font de la côte du pays le terrain de jeu sous-marin idéal pour les plongeurs.

La Turquie se trouve à l'intersection d'anciennes cultures et de routes commerciales maritimes, qui ont toutes laissé leur empreinte sous l'eau, et lorsque vous ajoutez des centaines de sites de plongée et d'écoles de plongée professionnelles le long de chaque côte, un riche écosystème sous-marin de vie marine et de récifs coralliens, plus des eaux cristallines et des températures chaudes, les plongeurs n'ont que l'embarras du choix.

Dans le cadre du projet Inventaire des épaves, de nombreuses études sont en cours pour préserver les biens culturels sous-marins turques et ouvrir les épaves au tourisme de plongée. Le parc sous-marin historique Gallipoli de Çanakkale est l'un de ces itinéraires, où les plongeurs peuvent explorer des épaves historiques comme le dragueur de mines britannique HMS Lundy de la Première Guerre mondiale ou le navire à passagers à vapeur britannique SS Milo du XIXe siècle.

Ali Eyüpoğlu, professeur d'éducation physique et moniteur de plongée, possède un bateau et un centre de plongée à Çanakkale. Pour lui, l'attrait de la Turquie pour les plongeurs est évident : "le littoral est large et a accueilli diverses civilisations. Les structures physiques de notre archéologie sous-marine sont bonnes, et la Turquie est parmi les pays leaders au monde tant dans le domaine académique, et dans les fouilles et les recherches sous-marines".

Poisson volant

Ali Eyüpoğlu dit que Çanakkale, où la saison de plongée dure de mai à décembre, est un excellent exemple de ce que la Turquie a à offrir. "Çanakkale a accueilli des nombreuses civilisations dans son histoire. Aujourd'hui, c'est le centre d'attention des plongeurs qui veulent voir les épaves de la Première Guerre mondiale. C'est la seule région au monde qui possède un parc national sous-marin".

Si une plongée relaxante plutôt qu'éducative est votre tasse de thé, la baie Aquarium de Fethiye porte bien son nom, car elle est célèbre pour la diversité de sa vie marine - les plongeurs se retrouveront face à face avec des poulpes et des murènes méditerranéennes. C'est aussi un bon endroit aussi bien pour les plongeurs débutants et expérimentés.

Les plongeurs peuvent profiter des eaux claires de Gökova, qui signifie "bleu ciel" en turc. Net

Un autre trésor se trouve sous les eaux chaudes de Datça. Immaculé et bien préservé, il est considéré comme l'un des plus beaux spots de plongée du pays, ainsi que l'un des plus riches en matière de biodiversité - et avec certains des habitants les plus sympathiques : les dauphins.

Pendant ce temps, à Gökova - qui se traduit par "bleu ciel" - vous pourriez vous approcher des phoques moines de Méditerranée ou d'un thon de 10 kilos... les eaux ici sont réputées pour leur bleu azur des plongeurs du monde entier.

Le grand récif de Bodrum, sur la côte égéenne, regorge de vie aquatique, notamment des récifs coralliens, des étoiles de mer, d'oursins, d'éponges de mer, de poulpes et divers bancs de poissons vibrants dans ses eaux cristallines - surtout si vous partez tôt le matin.

Le récif abrite 20 sites de plongée d'une profondeur allant jusqu'à 30 mètres juste à l'extérieur du port. Pendant ce temps, sur la côte à Kuşadası, sans courants et avec une excellente clarté, permettant même aux débutants de plonger profondément pour jeter un coup d'œil aux spectaculaires formations rocheuses sous-marines.

Pour une plongée plus aventureuse et stimulante, Uçan Balık, et Kas plaira à ceux qui ont plus d'expérience. Tirant son nom - qui se traduit par "poisson volant" - de l'épave d'un avion torpilleur italien qui repose sur son fond marin, il rend également hommage aux poissons prédateurs que vous y trouverez, notamment des dentés, des mérous, des barracudas et des sérioles.

Les anguilles de Méditerranée peuvent être vues sur de nombreux sites de plongée le long de la côte de Turquie. Net

Récifs et ruines

Marmaris, d'autre part, est un plaisir pour tous, adapté à tous les niveaux d'expérience de plongée et avec plus de 50 sites de plongée, contenant des récifs, des épaves et des ruines antiques. La baie de Kadırga se distingue notamment par son excellente clarté.

A 15 mètres de profondeur, les plongeurs peuvent approcher les restes d'un navire grec de l'époque Hellénistique et même quelques murènes. Les plongeurs débutants apprécieront les eaux calmes de Kalkan dans la baie de Kalamar, dont les eaux claires et scintillantes regorgent de barracudas, de poulpes et même de tortues marines.

Le canyon sous-marin de Kaş est régulièrement répertorié comme l'un des meilleurs sites de plongée au monde. Situé au cœur de la Riviera turque, il comprend 21 spots de plongée. Uçanbalık est incontournable parmi eux (bien que plus adapté aux plongeurs expérimentés avec une profondeur comprise entre 55 et 71 mètres) pour la vue poignante de l'épave d'un bombardier italien Savoia-Marchetti SM79, abattu alors qu'il bombardait Meis pendant la Seconde Guerre mondiale. .

Deux autres épaves découvertes près de Kaş remontent à une époque beaucoup plus lointaine : les épaves du cap Gelidonya et d'Uluburun sont parmi les plus anciennes de la Méditerranée, et ce qu'il en reste est maintenant exposé sur la terre ferme au musée d'archéologie sous-marine de Bodrum.