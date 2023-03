Dotée d'innombrables plages, de prime abord la Turquie n'a pas l'image d'une "destination ski", pourtant la géographie du pays est exactement ce qui en fait la destination idéale pour les chasseurs de poudreuse.

"Ses côtes situées dans quatre mers différentes contiennent une teneur en neige unique grâce à l'air humide provenant des montagnes et de la mer qui les entourent, de la chaîne de montagnes du Taurus et des chaînes de montagnes qui s'étendent des côtes de la mer Noire au Caucase", explique le moniteur de ski Erdem Kurt. "La neige cristalline se trouve sur les pentes nord avec la conversion de l'humidité de la mer à la terre".

Le pays a également une histoire étonnamment longue des sports d'hiver.

"Il existe une culture de la "planche de Petran" vieille de 300 ans dans la région de la mer Noire, dont on suppose qu'elle est l'ancêtre du snowboard. On sait que les planches de Petran étaient utilisées pour se déplacer entre les villages, en raison des fortes chutes de neige sur la côte de la mer Noire", estime Erdem.

Les planches de Petran, qui doivent leur nom au village de Petran dans la région des montagnes de Kaçkar où elles ont été inventés, sont des planches de bois assemblées ensemble puis cirées pour leur permettre de glisser sur la neige, avec une corde de direction et un bâton en bois pour se tenir en équilibre.

De nos jours, si l'on ajoute à cela un excellent rapport qualité-prix - les forfaits de remontées mécaniques sont beaucoup moins chers qu'en Europe occidentale, soit environ 10 à 15€ par jour - l'absence de longues files d'attente, des infrastructures modernes, de bonnes chutes de neige et beaucoup d'activités hors-piste et dans l'arrière-pays, la Turquie en tant que destination de ski commence à prendre tout son sens. Alors, par où commencer ?

Erciyes

La station de ski d'Erciyes, avec 112 km de pistes, est le plus gros investissement du pays dans ce sport, selon Erdem.

Elle est située sur le mont Erciyes, un volcan éteint de 3 916 mètres d'altitude et l'un des plus hauts sommets d'Anatolie, dont les points culminants sont recouverts de neige toute l'année. Le plateau Tekir, sur le sommet oriental, dispose d'un centre de sports d'hiver à une altitude de 2 100-2 900 mètres.

Erciyes est facilement accessible - un tiers des pays du monde y accède en quatre heures de vol, et 15 vols réguliers quotidiens relient Istanbul à l'aéroport de Kayseri, situé à proximité, en une heure seulement, ce qui en fait une destination prisée des habitants de la capitale. Les remontées mécaniques de la station ont une capacité de 26 750 personnes par heure, et il y a de nombreux hôtels sur le mont Erciyes et dans la ville de Kayseri, à 20 minutes de là.

Les hauts plateaux d'Ovit dans les montagnes de Kaçkar, dans la région de la mer Noire, sont recouverts de neige six mois par an. Les 12 000 hectares et leurs sept pistes de ski sont accessibles en voiture par le tunnel d'Ovit, long de 14 kilomètres.

Notez toutefois que ce n'est pas le terrain idéal pour les débutants, bien que les personnes ayant un bon niveau seront ravies de l'expérience hors-piste proposée. La région est réputée pour l'observation de la faune et de la flore, ainsi que pour le ski et le snowboard. Les amateurs de sports extrêmes peuvent également obtenir leur dose d'adrénaline en y pratiquant l'héliski.

Uludağ

Le parc national d'Uludağ étend ses installations de ski. GoTürkiye

Uludağ fait partie d'un parc national populaire en été pour le trekking et le camping, mais ses installations de ski sont en train de s'agrandir avec notamment la constructions d'hébergements.

Son sommet, Kara Tepe, culmine à 2 543 mètres et la station propose déjà des activités d'héliski, de patinage sur glace et de vélo des neiges, ainsi que du ski et du snowboard, avec 13 pistes différentes. On peut s'y rendre par la route ou en téléphérique, à 40 minutes de Bursa - des minibus partent toutes les heures en hiver.

Palandöken

La station de ski de Palandöken, situé dans la province d'Erzurum, à l'est de la Turquie, possède la plus longue piste de ski du pays, à une altitude de 2 100 mètres. Cette particularité, ainsi que sa poudreuse légère à grain fin et ses pentes raides, lui ont valu la réputation de meilleure montagne de Turquie auprès des connaisseurs, et c'est aussi celle qui convient le mieux à ceux qui ont déjà un peu d'expérience.

Sa piste la plus difficile est connue sous le nom d'Ejder 3200 - dragon en turc - et elle est souvent fermée en raison du brouillard et du risque d'avalanches.

Les pistes Ejder et Kapıkaya sont de taille olympique et conviennent au slalom. Les pistes sont éclairées et il n'est donc pas nécessaire d'arrêter le ski à la tombée de la nuit. Il y a 22 pistes sur un domaine skiable de 460 hectares, et la saison peut durer d'octobre à mai.

Pour ceux qui veulent faire autre chose que du ski, la station propose également des expériences comme le parapente et l'escalade sur glace.

La station de ski de Kartalkaya attire une clientèle jeune grâce à sa vie nocturne et sa proximité avec Istanbul et Ankara. GoTürkiye

Kartalkaya

Située à une altitude entre 1 850-2 200 mètres, la station Kartalkaya permet la pratique du ski alpin, du ski de randonnée et du ski de fond, avec un climat semi-tempéré et une saison qui commence en décembre et se termine en mars.

Ses deux snowparks comptent 38 pistes et, avec des bus quotidiens en provenance d'Istanbul et d'Ankara et de nombreux bars et boîtes de nuit, la station est devenue populaire auprès d'un public jeune à la recherche d'activités après-ski.

Quant à Erdem, quel est son endroit préféré pour dévaler les pistes ?

"En tant que snowboarder, je donne la première place à la montagne d'Ovit et aux Kaçkars", dit-il. "J'aime aussi Davraz, qui se trouve sur la côte méditerranéenne ; Kartalkaya, où il y a des itinéraires hors-piste parmi les pins, et Sarıkamış, qui est célèbre pour sa neige cristalline".