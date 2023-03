Mleiha à Sharjah : un voyage entre nature, histoire et authenticité

Mleiha, à Sharjah aux Émirats arabes unis, est un site proposé à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite des découvertes archéologiques importantes dont des tombes, des forts et des fossiles datant de l'âge du bronze.

Le Centre archéologique de Mleiha permet aux visiteurs d'en apprendre plus sur les populations qui ont vécu dans la région à travers les siècles. Il retrace leur histoire du Paléolithique et du Néolithique à la période moderne, en passant par l'âge du bronze, du fer et aux époques pré-islamique et islamique.

Des sentiers de randonnée serpentent dans les montagnes avoisinantes, y compris dans la Vallée des Grottes, où les visiteurs peuvent participer à des visites guidées.

Vestiges d'un lointain passé

Tharindu Wickrama Achchillage, directeur-adjoint des opérations et du développement du tourisme de l'Autorité dédiée aux investissements et au développement de Sharjah, nous accompagne dans cette découverte de sites millénaires. "Dans "néolithique", il y a "néo" qui veut dire nouveau, "lithique" qui signifie pierre," rappelle-t-il avant de décrire les lieux où nous nous trouvons : "Ce sont des sites de l'âge de pierre découverts récemment. Ils contenaient des artefacts comme des pointes de flèches et des lames taillées dans le silex et il y en avait tout autour de nous," affirme-t-il.

Tharindu Wickrama Achchillage nous fait visiter l'un des grottes accessibles au public Euronews

Commentant les nombreuses grottes qui parsèment le paysage de montagne, il ajoute : "Elles étaient davantage utilisées comme abris temporaires pour se protéger des tempêtes par exemple, on pouvait y stocker de la nourriture, des outils en pierre, etc."

Courses de buggy tout-terrain

Sheikha Nawar Al Qassimi est vice-présidente de la Sharjah Art Foundation. Cette jeune femme qui a grandi dans l'émirat apprécie les activités de plein air et se lance régulièrement dans de grandes randonnées. Pour elle, ce secteur de Mleiha "est spécial parce que c'est situé tout près de la ville et il y a tellement de sites à Sharjah, tellement d'espaces à explorer et c'est assez facile. On n'a pas besoin d'être un pro de la randonnée pour venir ici," assure-t-elle.

Avec une histoire riche et des paysages à couper le souffle, c'est aussi l'une des meilleures destinations du pays pour l'aventure dans le désert grâce à ses dunes de sable rouge.

Les courses de buggy tout-terrain sont l'une des activités d'aventure les plus populaires dans le désert de Mleiha. Les amateurs de sensations fortes et d'adrénaline peuvent faire la course sur le sable à proximité du Fossil Rock, une formation rocheuse incrustée de fossiles marins qui tapissaient les fonds marins il y a 60 millions d'années.

Quelques-uns des fossiles marins visibles sur le Fossil Rock Euronews

"Sharjah est ce qu'elle est"

Le Camel Rock, situé à proximité, est une autre merveille géologique datant de 80 millions d'années et nommée ainsi en raison de sa forme en tête de chameau.

Ces formations rocheuses emblématiques sont entourées de quelques-unes des pistes désertiques les plus pittoresques des Émirats arabes unis. L'observation des étoiles et le camping sont également très prisés par les visiteurs en quête d'aventure, au sein d'un relief escarpé.

"Sharjah est ce qu'elle est et n'essaie pas d'être autre chose," estime Sheikha Nawar Al Qassimi. "On y trouve de tout : des arts, de la culture, de la musique, de l'éducation, du cinéma, de la randonnée, de la nature... On y voit des gens de partout et c'est une expérience très authentique de ce que cette région a à offrir," souligne-t-elle.