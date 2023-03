Envie d'évasion ? Trois destinations ensoleillées et bon marché !

Le désir de vacances à l'étranger en 2023 se rapproche du niveau antérieur à la pandémie de Covid, selon les agences de voyage et les tour-opérateurs.

Mais avec l'augmentation des réservations, les prix montent aussi... Et l'autre mauvaise nouvelle est que les prix des repas, des boissons et des autres produits touristiques de base ont augmenté dans 80 % des centres de villégiature et des villes du monde. Heureusement, le Holiday Money Report, publié chaque année par la poste britannique, classe les destinations en termes d'accessibilité.

Le Holiday Money Report a comparé le prix des boissons et de la nourriture en Europe. Canva

Voici donc quelques destinations pour des vacances bon marché en Europe !

Marmaris en Turquie est la destination de vacances la moins chère d'Europe en 2023

Pour le soleil et la mer à petit prix, la côte turquoise de la Turquie vous attend.

Marmaris, une station balnéaire à l'eau turquoise et aux marinas fastueuses se classe comme la destination de vacances la moins chère d'Europe, selon l'enquête.

Comme dans de nombreux endroits, les prix ont plus que doublé depuis l'année dernière en raison de l'inflation et d'une augmentation de 55 % du salaire minimum payé dans les bars et restaurants. Ceci étant dit, vous pouvez toujours obtenir un café pour 1,65 €, une bouteille de bière pour 3,40 € et un repas complet pour deux personnes, vin compris, pour environ 45 €.

L'Algarve, au Portugal, a le café et le vin les moins chers

Si vous aimez les boissons bon marché, l'Algarve offre le meilleur rapport qualité-prix.

Elle s'est classée comme la destination la moins chère de la zone euro dans le Holiday Money Report, bien que les prix aient augmenté d'un tiers depuis l'année dernière. Ce littoral aux formations rocheuses escarpées et aux maisons blanchies à la chaux propose le café le moins cher (moins d'un euro) et le vin à 2€.

Sunny Beach en Bulgarie est le meilleur pour les repas à petit prix

En Bulgarie, au bord de la mer Noire, manger et boire est également très abordable.

Les plages ensoleillées de Bulgarie proposent des repas bon marché Canva

Une tasse de café dans la station balnéaire ne coûte qu'un euro, tandis qu'une bouteille de bière coûte 2,18 €.

Sunny Beach est l'endroit le moins cher d'Europe pour un repas complet pour deux, avec du vin (40 €). C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs qui souhaitent goûter les fruits de mer locaux !

N'oubliez pas de terminer votre dîner avec un verre de rakia, une eau-de-vie bulgare à base de fruits fermentés.

Reykjavik en Islande est la destination de vacances la plus chère en 2023

Reykjavik, une très belle ville peu abordable ! Canva

La capitale islandaise, avec son architecture moderne saisissante et ses piscines géothermiques, est l'un des endroits les plus chers pour manger et boire en Europe.

Reykjavik a une production de bière artisanale en plein essor et une vie nocturne animée, mais les soirées pèseront lourd sur votre portefeuille - une bouteille de bière ou un verre de vin vous coûtera plus de 10 €.

Si vous envisagez de sortir au restaurant, préparez-vous à une facture d'environ 150 € pour un repas complet pour deux avec du vin maison !