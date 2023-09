De la Loire à la Laponie : les plus beaux lieux pour admirer les couleurs d'automne

Par Nichola Daunton (adapté de l'anglais)

L'automne est à nos portes. Où s'imprégner des rouges, des ors et des bruns qui colorent les arbres et la nature à cette période de l'année?

C'est presque le moment de l'année où les nuits s'allongent, et où la température baisse. Non seulement l'automne nous soulagera des vagues de chaleur extrême de l'été, mais il nous offrira également de superbes couleurs automnales.

Alors pourquoi ne pas emporter votre pull préféré et faire un voyage romantique en Europe pour admirer les plus beaux feuillages de bronze que l'automne a à offrir ?

Voici nos sept destinations automnales les plus prisées par les amateurs de feuilles craquantes.

7. Lac de Bled, Slovénie

Offrant certaines des vues les plus spectaculaires de Slovénie, le lac de Bled abrite la seule île naturelle du pays. Une promenade autour du lac dure environ une heure et demie, ce qui vous laisse le temps d'admirer les magnifiques feuilles de bronze et d'or qui s'offrent à vous.

Lac de Bled, Slovénie Canva

Bien que l'eau soit trop froide pour s'y baigner pendant les mois d'automne, vous pouvez louer un bateau à rames et glisser jusqu'à l'île de Bled.

6. Le Lake District, Angleterre

En visitant le Lake District, vous comprendrez pourquoi la région a inspiré tant de poètes romantiques, de Samuel Taylor Coleridge à Wordsworth, avec ses vues à couper le souffle. Cette partie protégée du nord de l'Angleterre est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017.

Le Lake District, Royaume-Uni. Canva

Rendez-vous à Buttermere tôt le matin pour profiter d'un temps calme et dégagé et admirer le lac aux allures de miroir reflétant le feuillage d'automne. L'après-midi, vous pourrez vous rendre à Coniston Water pour admirer le mélange d'arbres à feuilles persistantes et à feuilles caduques.

5. Perthshire, Écosse

L'automne n'est nulle part comme en Écosse, et le comté de Perthshire offre des vues spectaculaires. Avec un pied dans les Highlands et un autre dans les Lowlands, le Perthshire abrite la haie de hêtres de Meikleour, qui détient le record Guinness de la plus haute haie du monde.

Le Perthshire est une région sauvage de l'Écosse Canva

L'Hermitage, une étonnante étendue de forêt appartenant au National Trust, prend des teintes or et roux à l'automne et abrite des ruines romantiques ainsi qu'une chute d'eau.

Si les images éblouissantes de la nature ne vous suffisent pas, réservez des billets pour la forêt enchantée de Pitlochry. De fin septembre à octobre, le spectacle de lumière et de son ajoute de la magie à la forêt automnale du Perthshire.

4. Château de Neuschwanstein, Bavière, Allemagne

Si vous recherchez un château de contes de fées, vous tomberez sans doute sur Neuschwanstein. Tout droit sorti d'un film de Disney, le château à tourelles est entouré de collines accidentées recouvertes d'arbres d'automne qui ajoutent à l'atmosphère dramatique.

Situé dans les Alpes bavaroises, le palais a été construit pour le roi Louis II à la fin du XIXe siècle et ne peut être visité que dans le cadre d'une visite guidée.

Château de Bavière, Allemagne Canva

Visiter en voiture ? Faites les cinq heures de route qui mènent à la glorieuse Forêt-Noire d'Allemagne, qui regorge de chênes, d'ormes et de hêtres, contrastant fortement avec les pins à feuilles persistantes.

3. Transylvanie, Roumanie

La Transylvanie est peut-être encore associée aux vampires et à l'architecture gothique, mais c'est aussi l'un des meilleurs endroits d'Europe pour admirer les magnifiques couleurs de l'automne. La forêt de Mociar est la plus ancienne forêt de Roumanie et est idéale pour l'explorer par une fraîche journée d'automne.

Les nombreuses routes de haute altitude de Roumanie sont un autre moyen d'apprécier les paysages d'automne. La route Transfagarasan, longue de 90 km, relie la Transylvanie à la Valachie et atteint une altitude de 2 042 mètres, ce qui en fait la deuxième route la plus élevée de Roumanie.

Arbres de Transylvanie Canva

2. Vallée de la Loire, France

Célèbre dans le monde entier pour son vin, la vallée de la Loire brille en automne. Lorsque vous ne dégustez pas de vin, vous pouvez regarder les vignes se teinter de rouge profond et de violet dans certains des châteaux de la région.

Coucher de soleil sur un vignoble en automne Canva

Le château de Chaumont-sur-Loire est particulièrement apprécié à cette période, car il décore son parc de citrouilles et de cucurbitacées, ajoutant ainsi une touche automnale à un cadre déjà magnifique.

1. La Laponie, Finlande

Bien qu'elle soit plus traditionnellement associée à l'hiver qu'à l'automne, la Laponie prend véritablement vie à l'automne. Non seulement les aurores boréales sont à leur apogée à cette période de l'année, mais Rovaniemi, la capitale de la Laponie, regorge d'arbres magnifiques.

Les aurores boréales sont plus fréquentes en automne en Laponie Canva

Même s'il ne neige pas, la température descend jusqu'à -2°C, alors n'oubliez pas de vous couvrir chaudement.