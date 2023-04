Chiner en Europe : le guide des marchés aux puces

Par Euronews

Tomber sur un marché aux puces ou sur une vente d'objets vintage lors d'un séjour à l'étranger est souvent l'un des moments forts du voyage.

Il y a un plaisir unique à se plonger dans le désordre, à la recherche d'une perle rare ou d'objets insolites.

Tout comme l'observation des passants depuis la terrasse d'un café ou la visite d'un marché alimentaire, le marché aux puces donne également un aperçu de la vie et de la culture locales.

Qu'il s'agisse des objets en vente - d'antiques machines à fabriquer les pâtes en Italie ou d'emblématiques tissus finlandais - ou des discussions avec les vendeurs, les marchés aux puces sont de véritables musées en plein air.

Voici six villes européennes où les chasseurs de bonnes affaires seront dans leur élément.

Vêtements de marque et ustensiles de cuisine bon marché à Copenhague, Danemark

L'année dernière, Copenhague a été désignée comme la meilleure ville d'Europe pour les chasseurs de bonnes affaires, selon le comparateur d'assurances Confused.com.

Le site web a constaté que la capitale danoise possédait des magasins d'antiquités de qualité et les marchés aux puces les mieux notés.

Les marchés d'antiquités sont de véritables musées en plein air. Nikola Đuza

Le plus populaire de la ville se trouve derrière l'hôtel de ville de Frederiksberg. Vous y trouverez toutes sortes de vêtements de marques à des prix avantageux, ainsi que des ustensiles de cuisine originaux.

Si vous préférez l'argent ou le cristal, optez plutôt pour le marché d'antiquités d'Old Strand, également appelé marché d'antiquités de Thorvaldsens Plads.

Livres rares et souvenirs de guerre à Berlin, Allemagne

La capitale allemande, jeune et bohème, est une plaque tournante des trésors d'occasion.

Les marchés aux puces bourdonnants de Berlin présentent souvent des curiosités datant de la période de la RDA (1949-1990), notamment des uniformes militaires, des jouets et des objets rétro.

À l'ombre des arbres de l'Arkonaplatz, on peut également trouver des meubles de fantaisie. L'Antikbuchmarkt, au bord de la Spree, propose lui des livres rares et des antiquités.

Bien que devenu très touristique, le Mauerpark est un lieu de vie animé, avec des terrasses de cafés et des karaokés le dimanche après-midi.

Tissus finlandais et vaisselle emblématique à Helsinki, Finlande

Le shopping d'occasion est très développé en Finlande. Pas étonnant pour ce pays très porté sur l'écologie.

La capitale Helsinki regorge de marchés où l'on peut trouver des articles typiquement finlandais. Au marché aux puces de Hietalahti, vous trouverez des éditions limitées d'objets liés aux Moomins, des vêtements et des accessoires Makia ou encore des tissus Marimekko.

Le marché de Hakaniemi propose lui des jouets en bois de style scandinave et de la vaisselle Littala et Arabia, deux emblématiques marques finlandaises.

Boutiques de charité chics et événements spéciaux à Édimbourg, en Écosse

L'élégant Stockbridge d'Édimbourg est le quartier idéal pour découvrir des boutiques d'occasion et des magasins de charité chics.

Le quartier a l'allure d'un village, bien qu'il soit situé à la périphérie de l'élégant quartier de New Town, au centre de la ville.

Dans la myriade de boutiques de bienfaisance, les chasseurs de bonnes affaires trouveront des pulls en cachemire, des disques vinyles rares, des meubles anciens et un magasin de la Croix-Rouge britannique disposant d'une section entièrement consacrée aux robes de mariée.

Bien que de nombreuses ventes de bric-à-brac aient été supprimées à cause de la pandémie de Covid-19, une vente de vêtements vintage aura lieu le 24 avril dans la salle Potterrow de l'université d'Édimbourg, et un marché artisanal et aux puces se tiendra dans les Assembly Rooms le 14 mai.

À une heure de train, Glasgow accueillait ce dimanche le Secondhand Wonderland au Webster's Theatre, avec 30 vendeurs de vêtements vintage.

Pièces de collection et vinyles vintage à Bilbao, en Espagne

Les marchés aux puces de Bilbao s'adressent aussi bien aux visiteurs occasionnels qu'aux professionnels à la recherche de bonnes affaires.

Les collectionneurs affluent le dimanche sur la Plaza Nueva de la ville pour un marché qui regorge de raretés.

Les amateurs de musique chinent des disques vinyles, les amateurs de livres feuillettent des tomes historiques et les collectionneurs de timbres cherchent des éditions limitées.

Un amateur de musique à la recherche de disques vinyles. Clem Onojeghuo

Si vous avez besoin de faire une pause dans votre chasse aux bonnes affaires, vous trouverez également d'excellents bars à tapas autour de la place.

Le quartier de San Francisco, avec ses marchés aux puces remplis d'objets atypiques et d'artisanat recyclé, offre une ambiance plus excentrique et plus abordable.

Mode de créateurs français et gastronomie à Paris, France

Paris n'est généralement pas très accueillante pour le portefeuille, mais elle abrite plusieurs marchés aux puces qui regorgent de bonnes affaires.

Depuis près de 150 ans, les Puces de Paris Saint-Ouen, à la périphérie de la capitale, font le bonheur des amateurs de vintage.

Le vaste labyrinthe d'étals couverts et ouverts vend de tout, des bibelots aux accessoires de marque vintage. Certes, un sac Chanel n'est pas donné, mais si vous êtes prêt à fouiller sérieusement, il y a toujours des trésors à dénicher.

Les bonnes affaires sont plus faciles à trouver sur le marché de Vanves, plus petit, où l'on trouve des objets amusants, ou sur le Marché d'Aligre, un souk où se bousculent les stands de nourriture et d'antiquités.