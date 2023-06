Quelle ville visiter après Paris, Londres ou Berlin ? Faites de ces villes votre prochaine étape

Envie d'un city break sans la foule ? Pourquoi ne pas essayer ces "deuxièmes villes".

Les séjours en ville peuvent être tout aussi rajeunissants que des vacances à la plage. Mais les capitales européennes ne sont pas toujours votre meilleure option pour une escapade sans stress.

Londres , Paris et Rome sont célèbres pour le tourisme, la foule et les prix élevés. Si vous cherchez un endroit un peu moins évident, essayez plutôt ces escapades citadines insolites.

Regorgeant de culture, de gastronomie et de vie nocturne dynamiques, ces neuf escapades urbaines offrent tous les avantages de la vie urbaine avec des foules plus petites et des prix plus bas.

9. Poznań, en Pologne : pour une architecture colorée et des raves underground

Poznań est l'une des villes les plus sous-estimées de Pologne . Des maisons colorées de sa vieille ville pittoresque aux raves techno organisées dans les clubs underground, il y en a pour tous les goûts.

Après avoir visité la cathédrale historique située sur une île à l'embranchement de la rivière Warta, vous pourrez en apprendre davantage sur son histoire au centre du patrimoine interactif, Brama Poznania.

Assurez-vous de goûter à la cuisine de Wielkopolska typique de la région , une lettre d'amour aux légumes-racines.

8. Munich, en Allemagne : pour la randonnée, le vélo et le surf de rivière

Première ville de Bavière en Allemagne , Munich est l'endroit idéal pour les personnes qui n'aiment pas vraiment les villes.

La ville est bien aménagée pour le cyclisme urbain, tandis que ses montagnes voisines sont idéales pour les amateurs de randonnée. Vous pouvez même surfer sur la rivière Isar - un exercice qui vous sera utile après avoir goûté aux pâtisseries et aux bières locales.

L'Oktoberfest annuel est bien sûr la période de l'année la plus fréquentée de la ville, mais Munich est également idéale pour une escapade tranquille. Parfois appelée Millionendorf (village d'un million), la ville a une atmosphère calme et locale où tout le monde connaît ses voisins.

7. Cork, en Irlande : pour l'observation des étoiles et le whisky

La deuxième ville d'Irlande est au centre du comté verdoyant et luxuriant du même nom.

Prenez le temps de vous détendre dans le paisible parc Fitzgerald ou d'observer les étoiles à l'observatoire du château de Blackrock. Les amateurs de whisky apprécieront l'expérience Jameson et la distillerie Rebel City, tandis que les amateurs de culture devraient visiter l'opéra de Cork et la galerie d'art Crawford.

6. Gdańsk, en Pologne : pour les bars à lait et les places de marché

Cette ville portuaire orne la côte baltique de la Pologne et possède certaines des plus belles architectures du pays avec des églises et des places de marché à gogo.

Pourquoi ne pas prendre un repas traditionnel dans l'un des "bars à lait" de Gdańsk et admirer les bâtiments aux couleurs vives de la ville tout en vous promenant le long du magnifique front de mer.

5. Lyon, en France : pour la bonne cuisine et le bon vin

Décorée de peintures murales et abritant de nombreux beaux bâtiments, Lyon est une visite incontournable.

Nichée au confluent du Rhône et de la Saône, la ville est le berceau du cinéma moderne. C'est aussi un pilier de la cuisine française, avec à la fois les frères Lumière et le "pape" de la cuisine française Paul Bocuse originaire de la ville.

Bien qu'une destination à part entière, Lyon est également la base idéale pour explorer les parcs nationaux et les vignobles de la région Auvergne-Rhône-Alpes en France.

4. Leipzig, en Allemagne : pour l'art et la culture

L'un des joyaux de l'Est allemand, Leipzig est un centre culturel pour les arts depuis le Moyen Âge.

Aujourd'hui, la ville abrite le Musée des beaux-arts et le Forum d'histoire contemporaine pour attirer les amateurs de culture exigeants. Les fêtards tout aussi exigeants voudront explorer la légendaire scène techno de Leipzig, qui rivalise avec celle de Berlin.

Un incontournable est l'ancien quartier de production de vêtements de Lindenau, où des entrepôts délabrés ont été transformés en espaces d'art.

3. Porto, au Portugal : pour le patrimoine, la vie nocturne et le pastel de nata

Donnant sur l'océan Atlantique Nord, Porto est le berceau de la production de vin de Porto. Sa vie nocturne animée et son quartier médiéval de Ribeira, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attirent des touristes de tous âges dans la ville.

Une croisière touristique sur le fleuve Douro est le moyen idéal pour profiter d'un magnifique coucher de soleil portugais. Ne manquez pas de goûter à la signature Pasteis de Natas.

2. Glasgow, en Ecosse : pour le street art et la culture

Cette ville portuaire sur la rivière Clyde se trouve peut-être dans le nord gelé du Royaume-Uni, mais un peu d' hospitalité écossaise vous réchauffera.

Ancien centre industriel, Glasgow est aujourd'hui un centre culturel, qui abrite le Scottish Opera et le Scottish Ballet.

La distillerie Clydeside est une autre pour les amateurs de whisky. Les fans du beau jeu adoreront le Scottish Football Museum et tout le monde pourra profiter des magnifiques œuvres d'art proposées le long du sentier mural de Glasgow.

1. Manchester, en Angleterre : pour les entrepôts reconvertis, le théâtre et la vie nocturne

La capitale incontestée du nord de la Grande-Bretagne a une culture, une vie nocturne et une cuisine pour répondre à toutes les palettes. C'est vraiment une ville pour toutes les saisons (car le temps y est mauvais toute l'année).

Manchester a poursuivi son héritage industriel comme nulle part ailleurs et des entrepôts et des canaux victoriens peuvent être repérés dans toute la ville.

Imprégnez-vous de la scène théâtrale animée de la ville au Lowry ou au Royal Exchange. Visitez le Musée des sciences et de l'industrie ou le Musée d'histoire populaire pour en savoir plus sur le passé politique et industriel de la ville. Puis faites la fête jusque tard dans la nuit dans le village gay historique de Manchester.