Le hashtag #Frenchpharmacy a atteint le nombre impressionnant de 130 millions de vues sur le site de partage de vidéos.

La France a une nouvelle attraction touristique mondialement connue.

Faire un tour dans une pharmacie française est la nouvelle tendance de voyage sur TikTok, en particulier parmi les visiteurs américains.

Pourquoi les pharmacies françaises sont-elles à la mode sur TikTok ?

Les pharmacies sont devenues une attraction incontournable en France après que les touristes se sont emparés de TikTok pour chanter leurs louanges.

Des influenceurs spécialisés dans les voyages et la beauté - pour la plupart américains - ont partagé les différents produits et services que l'on peut trouver dans les pharmacies françaises et ont donné des conseils sur les meilleurs articles à acheter.

L'influenceuse @glowwithava, qui compte un million de followers sur TikTok, raconte comment elle se rend toujours à la pharmacie dès son arrivée en France. "Je suis de retour à Paris, vous connaissez la marche à suivre", dit-elle dans une vidéo.

Les vidéos de Glowwithava mettent en avant les meilleurs produits disponibles, notamment ceux qui ne sont pas en vente aux États-Unis ou qui coûtent beaucoup moins cher en Europe.

Outre les médicaments et les traitements de santé, les pharmacies françaises proposent souvent des marques de beauté et des produits de bien-être haut de gamme.

Elle sélectionne les crèmes solaires Caudalie et La Roche Posay qui, selon elle, ne sont pas disponibles aux États-Unis.

Emilie Kiser, une autre TikToker, a déclaré qu'elle avait dressé une liste de produits en s'inspirant de vidéos d'autres utilisateurs de #Frenchpharmacy.

Dans l'un de ses clips datant de juin, elle partage la liste, qui se compose principalement de marques de beauté françaises comme Nuxe, Embryolisse, La Roche Posay et Caudalie.

"Je suis au paradis", dit-elle après avoir trouvé "la plus grande pharmacie de tous les temps".

L'utilisatrice Elizabeth Victoria Clark emmène les téléspectateurs à CityPharma, situé rue de Four à Paris, qu'elle qualifie de "point de repère le plus important de la ville".

Outre les produits de soins français haut de gamme, elle souligne la sélection de tisanes, de suppléments et de tampons probiotiques en vente.

Elle est d'accord avec le commentaire d'un utilisateur selon lequel la pharmacie est devenue célèbre et est maintenant surpeuplée. "J'y vais littéralement dès l'ouverture parce que sinon, c'est trop fou là-dedans", écrit-elle.

Elle dit avoir choisi CityPharma pour ses prix compétitifs, mais note qu'"on peut trouver la plupart de ces produits n'importe où à Paris".

TikTokker Anastazia souligne également les prix des produits dans une vidéo, qui sont considérablement plus bas qu'aux États-Unis.

"Attendez, pourquoi Caudalie est-il si bon marché ? Je réserve mon billet maintenant", commente un utilisateur.

"J'ai cherché le spray La Roche Posay partout - je vais à Cannes le mois prochain, ils ont intérêt à l'avoir ! "

Certains visiteurs de la France ont également été amusés par la croix verte lumineuse à l'extérieur des pharmacies et par ses animations.

Des utilisateurs ont pris des vidéos de ces signes psychédéliques et y ont ajouté des bandes sonores de musique de danse.

"Les pharmacies sont vraiment plus branchées que les clubs du sud de la France", peut-on lire dans une légende à l'écran.

La France compte quelque 21 000 pharmacies qui, outre la délivrance d'ordonnances et de médicaments, proposent des services tels que les vaccins COVID, la vaccination contre la grippe saisonnière et la vérification de la comestibilité des champignons de cueillette.