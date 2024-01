Roumanie et Bulgarie dans l'espace Schengen : quelles conséquences pour les voyageurs ?

La Bulgarie et la Roumanie feront partie de l'espace Schengen à partir du 31 mars.

Le 31 mars prochain, la Roumanie et la Bulgarie rejoindront l'espace Schengen, qui permet à 400 millions de citoyens de circuler librement entre les États membres.

Les deux pays sont membres de l'Union européenne depuis 2007 mais ne faisaient pas partie de l'espace Schengen, les voyageurs devaient donc toujours présenter leur passeport à l'entrée.

En 2024, les contrôles aux frontières des deux pays seront simplifiés.

Faut-il un passeport pour entrer en Roumanie et en Bulgarie ?

Lorsque la Roumanie et la Bulgarie rejoindront l'espace Schengen cette année, il sera plus facile pour les voyageurs de se rendre dans les deux pays.

Les deux ministères de l'intérieur ont annoncé en décembre que certains contrôles frontaliers seraient levés.

Les voyageurs arrivant par avion ou par bateau en provenance d'autres pays de l'espace Schengen n'auront plus à présenter leur passeport à l'arrivée. Cela signifie que les passagers des vols, des croisières et des ferries ne seront pas soumis à des contrôles.

En revanche, si vous arrivez en Roumanie ou en Bulgarie en voiture, en train ou en bus, vous devrez toujours vous munir d'une pièce d'identité, car les règles régissant les frontières terrestres n'ont pas encore été établies. Cette situation est due au veto exercé par l'Autriche.

"Une nouvelle décision devra être prise afin de fixer une date pour la levée des contrôles aux frontières terrestres", indique le Conseil européen sur son site web.

Quels sont les pays européens où l'on peut entrer sans passeport ?

Le dernier pays à avoir rejoint l'espace Schengen est la Croatie en 2022.

Chaque année, 1,25 milliard de voyages ont lieu dans cet espace et 3,5 millions de personnes franchissent chaque jour les frontières des pays membres.

Sans compter la Roumanie et la Bulgarie, l'espace Schengen comprend 27 États. Vingt-trois d'entre eux appartiennent à l'UE et quatre sont des États associés de l'Association européenne de libre-échange : La Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

L'espace Schengen a été créé en 1995 à la suite de la signature, dix ans plus tôt, de l'accord de Schengen entre cinq États membres de la Communauté économique européenne : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas.

Plusieurs autres accords ont suivi jusqu'à l'élargissement de 2007, intégrant neuf pays supplémentaires dans l'espace de libre circulation.

Il est conseillé aux voyageurs non ressortissants de l'UE de se rappeler que les séjours en Bulgarie et en Roumanie sont comptabilisés dans le temps passé dans l'espace Schengen, qui ne peut excéder 90 jours sur 180 jours.