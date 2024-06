Ce village sicilien avait déjà tenté l'expérience en proposant des maisons à 1 euro, et l'initiative avait remporté un vif succès.

PUBLICITÉ

En 2019, le village de Sambuca di Sicilia, dans le sud de l'Italie, avait connu une notoriété soudaine - et fait le tour de la toile- après avoir mis en vente des maisons au prix symbolique d'un euro.

Pour les villages en zone rurale, des initiatives similaires sont désormais devenues un moyen comme un autre de tenter de lutter contre leur désertification, et d'empêcher les maisons désaffectées de tomber en ruine.

Alors que ces initiatives ont parfois échoué, les vendeurs de Sambuca, eux, ont croulé sous les demandes. Et les offres émanaient de potentiels acheteurs, parfois originaires pour certains des États-Unis ou du Moyen-Orient. Résultat, ces ventes ont permis d'injecter quelque 20 millions d'euros dans l'économie locale.

Aujourd'hui, le village sicilien récidive. Mais, comme la dernière fois, il précise les conditions d'achat, et les prix ont augmenté.

Un village italien met en vente de nouvelles maisons à (très) bas prix

Après le succès des ventes de 2019 et 2021, Sambuca di Sicilia a décidé de mettre aux enchères un nouveau lot de maisons à bas prix.

Cette fois-ci, dix maisons sont disponibles, avec une mise aux enchères de 3 euros.

Celles-ci sont situées dans l'ancien quartier maure de la ville.

Les maisons, qui ont été abandonnées à la suite d'un séisme en 1969, appartiennent aux autorités locales, ce qui facilite les transactions et évite une multitude d'interlocuteurs - et de tractations- à gérer.

Les propriétés en question sont des maisons composées de deux à trois chambres, ne dépassant pas 80 mètres carrés, construites en pierre dans les tons ocres.

Certaines maisons disposent de deux ou trois étages, et parfois de terrasses.

Y a-t-il un hic ?

Les maisons sont vendues aux enchères au plus offrant. Le prix d'achat sera donc probablement bien plus élevé que la somme symbolique de 3 euros - auparavant, la plupart des maisons ont été vendues entre 5 000 et 10 000 euros.

Certaines des maisons proposées possèdent des cours intérieures dotées de citronniers et ornées de faïence. Mais la plupart d'entre elles sont loin d'être prêtes à l'emménagement, et, comme lors des précédentes entes de ce type, les acheteurs vont devoir entreprendre d'importants travaux de restauration.

Les nouveaux propriétaires doivent s'attendre à payer au moins 30 000 euros pour une rénovation simple, et plus de 200 000 euros pour une rénovation complète.

Les travaux de rénovation doivent être achevés dans les trois ans suivant l'achat, faute de quoi les acheteurs perdent la caution de 5 000 euros exigée lors de la procédure.

Les candidats intéressés peuvent trouver des informations en anglais, des photos des propriétés disponibles et des formulaires de demande sur le site web de la municipalité.

Comment les programmes de maisons à 1 euro ont-ils transformé les petites villes italiennes ?

Les "maisons au prix d'un expresso" de Sambuca ont généré des ressources nécessaires, grâce aux contrats juteux pour les constructeurs, architectes et designers locaux.

Le programme a également favorisé l'ouverture de nouveaux hébergements touristiques et de boutiques, et des espaces de télétravail ont été aménagés pour encourager les nomades numériques à rester sur place.

Le programme a également eu une incidence sur la démographie de la ville, qui a eu la cote auprès d'acheteurs américains, ce qui a valu à la bourgade le surnom de "Little America", en raison de l'importante communauté d'expatriés.