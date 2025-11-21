La Thaïlande est l’une des destinations de voyage les plus assurément décontractées au monde, un pays où routards, familles, retraités et jet-setteurs du luxe viennent pour sauter d’île en île, participer aux fêtes de la pleine lune sur la plage, déguster la cuisine de rue jusque tard dans la nuit et profiter d’une ambiance réputée détendue.

Mais derrière cette réputation se cache une approche étonnamment stricte de l’alcool. Désormais, l’une des restrictions les plus anciennes du pays sur les boissons pourrait être sur la sellette.

Depuis des décennies, la Thaïlande interdit la vente d’alcool entre 14 h et 17 h, une plage horaire sans alcool en plein milieu de journée qui a souvent agacé, et parfois pris au piège, des voyageurs qui n’en avaient pas connaissance.

Cela pourrait bientôt changer. Les comités nationaux de politique de l’alcool et de contrôle des boissons alcoolisées ont proposé de supprimer purement et simplement cette restriction.

Une consultation publique de 15 jours est en cours. Si elle est validée, l’interdiction pourrait être levée dès début décembre, dans l’attente d’une annonce officielle du cabinet du Premier ministre.

Pourquoi la loi change-t-elle maintenant ?

Malgré la promesse de ciels ensoleillés, l’attrait de l’une des meilleures cuisines du monde et l’effet de White Lotus, l’industrie touristique de la Thaïlande souffre.

Même avec des prévisions optimistes pour la haute saison hivernale, l’Autorité du tourisme de Thaïlande a averti en octobre que le pays devrait n’accueillir que 33,4 millions de visiteurs en 2025, soit environ 6 % de moins que l’an dernier. C’est la première baisse annuelle en dix ans, hors pandémie.

Les perspectives pour 2026 ne sont qu’à peine plus favorables.

Selon le département de communication du gouvernement, la Thaïlande prévoit environ 34 millions d’arrivées internationales l’an prochain, mais les responsables s’attendent à ce que les dépenses par voyage restent faibles.

Dans un pays où le tourisme sous-tend tout, des commerces de plage à la vie nocturne, les responsables se démènent pour trouver des moyens de rendre le pays plus accueillant pour les visiteurs.

Le vice-Premier ministre Sophon Saram a indiqué que la mesure vise à stimuler le tourisme et l’activité économique lors des périodes de pointe comme le Nouvel An et Songkran, le festival de l’eau du mois d’avril en Thaïlande, qui attire des millions de personnes.

Et la logique initiale de l’interdiction, a-t-il ajouté, ne tient plus.

« L’interdiction de vente l’après-midi a été instaurée il y a longtemps pour empêcher les fonctionnaires de boire pendant les heures de bureau. Mais cette époque est révolue… l’interdiction devrait donc être levée », a-t-il déclaré aux journalistes devant la Maison du gouvernement, à Bangkok, le 13 novembre.

Une loi dont l’histoire se répète

La relation de la Thaïlande aux règles sur l’alcool ressemble un peu à un ruban de Möbius, bouclant sans cesse entre changements et revirements pour finir par revenir au point de départ.

L’interdiction de 14 h à 17 h remonte à 1972, et les gouvernements successifs ont alterné entre durcissement des contrôles et assouplissement. Ce mois-ci, les autorités ont même brièvement réactivé un règlement imposant des amendes de 10 000 THB (267 €) à toute personne consommant dans des bars ou restaurants pendant les heures restreintes, y compris des touristes qui l’ignoraient.

À l’heure actuelle, la vente d’alcool est autorisée de 11 h à 14 h et de 17 h à minuit. Les établissements situés dans des zones de vie nocturne désignées des grandes zones touristiques peuvent légalement servir des boissons jusqu’à 4 h.

La proposition de supprimer l’interdiction s’inscrit dans des discussions qui pourraient encore élargir les horaires de consommation, même si les autorités n’ont pas encore arrêté l’ampleur de ces changements.

Qu’est-ce que cela change pour les voyageurs ?

Si le cabinet du Premier ministre l’approuve, cette évolution supprimerait l’une des bizarreries les plus déroutantes du voyage en Thaïlande, où les voyageurs se retrouvent souvent empêchés d’acheter une bière l’après-midi alors même qu’ils voient des bars pleins de vie.

Pour un pays apprécié pour sa spontanéité, des tournées de bars dans les quartiers animés de Bangkok aux rencontres avec de nouveaux amis après le coucher du soleil sur la plage, ce changement rapprocherait la réglementation de la réalité vécue sur le terrain.

Alors que son industrie touristique stagne, la Thaïlande semble prête à tout pour conserver son statut de l’une des destinations de vacances les plus irrésistibles au monde.