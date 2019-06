Maintenir la pêche et préserver la nature, c'est possible

En marge d'une édition d'Ocean consacrée à l'aire marine protégée de Torre Guaceto dans la région italienne des Pouilles, nous interrogeons Corrado Tarantino, le président du groupement qui la gère. Il nous explique dans quelle mesure cette expérience prouve que l'on peut concilier protection de l'environnement et développement de l'économie locale.

_"On est passé de la pêche à la dynamite à un modèle de pêche durable qui est aujourd'hui reproduit à travers le monde,"_ assure Corrado Tarantino.

"Chaque année, des personnes viennent du reste de l'Italie et d'autres pays pour nous rendre visite et en apprendre plus sur notre démarche qui a prouvé qu'il s'agissait bien d'économie durable : on maintient une source de revenus pour la coopérative des pêcheurs tout en préservant l'environnement puisqu'on évite le dépeuplement de la mer," précise-t-il.

Nouvelle agriculture et nouveau tourisme

"Concernant l'agriculture, elle a changé d'approche : elle cherchait à augmenter sa production grâce à l'utilisation très intensive de produits chimiques," poursuit le président du groupement qui gère la zone protégée de Torre Guaceto.

"Aujourd'hui," poursuit-il, "elle se tourne vers le label bio "Torre Guaceto" qui s'applique à des produits très connus dans le monde comme l'huile d'olive locale et une variété spécifique de tomates du nom de "Pomodoro Fiaschetto" qui a été redécouverte, améliorée et qui est de nouveau cultivée ici."

"Quant au tourisme)," dit-il, "nous avons obtenu la certification de la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés qui tient compte de tous les sites touristiques et établissements hôteliers. Cela montre que l'on peut continuer de faire des profits en respectant la nature et la vie locale," fait remarquer Corrado Tarantino.

"Nous voulons prouver que c'est non seulement possible dans les zones du groupement, mais aussi sur toute la planète : nous sommes convaincus que c'est positif pour tout le monde et que cela veut dire une vie bien meilleure pour tous," conclut-il.