La place de la Concorde transformée en immense terrain Olympique

Avant leur arrivée effective en 2024, les Jeux Olympiques se sont installés, dimanche, de manière éphémère sur la place de la Concorde à Paris.

Sous un soleil de plomb, un espace de 75.000 m2 a été aménagé pour que les enfants et leurs parents puissent découvrir et essayer 30 sports olympiques et paralympiques.

"C’est une journée très spéciale pour Paris 2024" explique Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de 2024_. "C’est une occasion fantastique d’engager les Français autour de Paris 2024. Ce que nous voulons, c’est proposer une occasion fantastique de faire du sport au cœur de Pari_s".

Un marathon "grand public" en 2024

Dans la matinée déjà 7 000 personnes se sont lancées dans une course de 2024 mètres. Parmi eux, 24 coureurs ont été tirés au sort pour participer au marathon "grand public" qui sera organisé le jour de la compétition officielle aux JO de 2024, une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. L'objectif étant de faire participer le public à la compétition, pour populariser les Jeux.

Place de la Concorde : un avant-goût

Cette place de la Concorde pourrait bel et bien accueillir de vrais compétitions olympiques dans cinq ans : escalade, skateboard et breakdance ... ces sports pourraient devenir prochainement des disciplines olympiques. L'escalade figure déjà dans le programme des JO de Tokyo en 2020. Le skateboard, le surf et le breakdance ont déjà reçus des avis favorables de la part du Comité international olympique pour les intégrer en 2024.