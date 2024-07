Un nouveau record mondial de chaleur... seulement un jour après le précédent

Sous l'effet d'océans qui ne veulent pas se refroidir, d'un Antarctique anormalement chaud et de l'aggravation du changement climatique, la Terre a battu des records de chaleur cette semaine, faisant de dimanche, puis de lundi, les journées les plus chaudes jamais mesurées par l'homme.

L'Observatoire du climat de l'Union européenne a qualifié la journée de lundi, le 22 juillet, comme "la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial", battant un record établi la veille, alors que les pays du monde entier continuent de ressentir la chaleur.

Les données satellitaires provisoires publiées par Copernicus mercredi montrent que lundi, il a fait 0,06 degré Celsius de plus que dimanche, soit 0,01 degré Celsius de plus que la précédente journée la plus chaude jamais enregistrée, le 6 juillet 2023.

Les climatologues affirment qu'il est plausible que ce soit le jour le plus chaud depuis 120 000 ans en raison du changement climatique causé par l'homme.

Bien que les scientifiques ne puissent être certains que la journée de lundi a été la plus chaude de toute cette période, les températures moyennes n'ont pas été aussi élevées depuis bien avant que l'homme ne développe l'agriculture.

Selon Carlo Buontempo, directeur du service climatique européen Copernicus, il y a de fortes chances pour que les données de mardi indiquent trois jours consécutifs de chaleur record à l'échelle mondiale. « Ces pics ne sont normalement pas isolés », a-t-il ajouté.

Surtout si vous regardez la moyenne sur l'année, c'est probablement les 12 derniers mois qui ont été les 12 mois les plus chauds des 100 000 dernières années ou à peu près. Carlo Buontempo directeur de Copernicus

Outre le réchauffement des océans et de l'Antarctique, l'ouest des États-Unis, le Canada et l'est de la Sibérie ont été particulièrement chauds ces derniers jours, a déclaré M. Buontempo.

Selon lui et d'autres scientifiques, il s'agit là d'un changement climatique d'origine humaine.

« Le climat se réchauffe généralement en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre », a-t-il déclaré.

Suite « extraordinaire » de records

Les scientifiques ont qualifié d'« extraordinaire » le fait d'avoir des journées aussi chaudes pendant plusieurs années consécutives.

L'augmentation de la température au cours des dernières décennies correspond à ce que les climatologues prévoyaient si l'homme continuait à brûler des combustibles fossiles à un rythme de plus en plus élevé.

En l'absence de changement climatique d'origine humaine, les scientifiques affirment que les records de température extrême ne seraient pas battus aussi fréquemment que ces dernières années.

Les scientifiques ont déclaré qu'il était « extraordinaire » que de telles journées chaudes se soient produites pendant deux années consécutives, en particulier lorsque le réchauffement naturel El Niño de l'océan Pacifique central a pris fin au début de l'année.

Il est utile de comprendre l'ampleur et la rapidité des changements climatiques. Mais en fin de compte, ce n'est pas la température moyenne mondiale qui nous fait défaut, car personne ne s'arrête à la moyenne mondiale. C'est vraiment ce qui se passe dans notre jardin et dans nos rivières, nos montagnes, etc. Carlo Buontempo directeur de Copernicus

La Terre a battu des records de chaleur pendant 13 mois consécutifs. La température mondiale moyenne de l'année écoulée est supérieure de plus de 1,5 degré Celsius à celle de l'ère préindustrielle, ce qui semble dépasser la limite de réchauffement convenue au niveau mondial. Lorsque ce seuil a été fixé en 2015, il était censé s'appliquer sur 20 ou 30 ans, et pas seulement sur 12 mois.

Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis, plus de 1 600 endroits dans le monde ont battu ou égalé des records de chaleur au cours des sept derniers jours.