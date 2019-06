Rapport de l'ONU : explosion de la production mondiale de cocaïne

La production mondiale de cocaïne continue d'exploser ces dernières années. Selon un rapport de l'ONU, la production mondiale a atteint un nouveau plus haut historique avec près de 2.000 tonnes en 2017, soit 25% de plus que l'année 2016, qui était déjà un record.

L'extension des zones de culture en Colombie, favorisée par la fin du conflit avec les FARC, explique notamment cette forte hausse de la production.

L'autre tendance concerne la drogue illicite la plus consommée en Europe, le cannabis. ce dernier est de plus en plus puissant, avec une teneur en THC avoisinant souvent les 25%.

"La résine de cannabis, nous explique le Centre européen des Drogues et des Addictions, a considérablement évolué dans toute l'Europe, donnant lieu à un produit plus puissant, susceptible de poser un risque accru de dépendance et de problèmes de santé mentale pour les utilisateurs. Nous constatons que le cannabis est la drogue illicite la plus utilisée en Europe, il y a 1% d'utilisateurs quotidiens, donc c'est vraiment important."

Au total, plus de 270 millions de personnes dans le monde consomment des drogues illégales chaque année, le cannabis étant loin devant avec 188 millions d'adeptes, selon l'ONUDC.

Les opioïdes affectent 53,4 millions de consommateurs.