Il n'est "pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte", selon le chef de l'OTAN

Par Euronews

En visite à Kiyv, le chef de l’OTAN veut rester optimiste et affirme que l’Ukraine peut encore gagner face à la Russie.

L’Ukraine peut encore gagner la guerre face à la Russie, c’est le message qu’a voulu faire passer le chef de l’OTAN, en visite à Kyiv. Et pour cela, le pays a besoin de plus de munitions, comme le répète Volodymyr Zelensky depuis des mois.

Outre l’aide militaire américaine qui devrait arriver rapidement sur le terrain, Jens Stoltenberg a promis que davantage d’aide était en route. Il a toutefois reconnu que les retards de livraisons d’armes avaient pénalisé l’armée ukrainienne, en difficulté sur le front.

"L'Ukraine est dépassée depuis des mois et contrainte de rationner ses munitions. Cela signifie que peu de missiles et de drones russes ont été abattus et que la Russie a pu progresser le long de la ligne de front. Mais il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte. Une aide supplémentaire est en cours d'acheminement", a déclaré secrétaire général de l'OTAN.

Sur le terrain, l’armée russe continue d’avancer et revendique régulièrement la prise de nouveaux villages. La télévision d’Etat a d’ailleurs diffusé des images de chars appartenant à l’Ukraine, capturés sur le front, et qui s’apprêtent à être exposés au public.

De son côté, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, a reconnu, il y a quelques jours, que la situation sur le front s'était "détériorée". Kyiv se retrouve également avec autre un problème de taille : le manque de soldats, alors que le pays redoute une future offensive de l’armée russe.