Ursula von der Leyen a clairement indiqué qu'elle serait prête à travailler avec le parti de droite dure de Giorgia Meloni après les prochaines élections au Parlement européen.

PUBLICITÉ

L'ouverture, qui avait déjà été suggérée, a été proposée à tous lors du premier débat entre les principaux candidats, lundi soir.

Ursula von der Leyen, présidente en exercice de la Commission européenne et candidate incontestable pour un second mandat, a été interrogée pour savoir si elle coopérerait avec le groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR) une fois le nouveau Parlement formé.

L'ECR regroupe des forces eurosceptiques de droite dure telles que Fratelli d'Italia (Italie), Droit et Justice (Pologne), Vox (Espagne), la Nouvelle Alliance flamande (Belgique), le Parti démocrate civique (République tchèque), les Démocrates de Suède (Suède) et le Parti finlandais (Finlande). Reconquête ! , le mouvement controversé d'Éric Zemmour, l'a rejoint également plus tôt cette année.

« Quelle est votre position sur ECR ? » a demandé Bas Eickhout, le représentant des Verts. « Il est temps que vous sachiez clairement que vous n'allez pas coopérer avec ECR ! »

« Tout d'abord, c'est le Parlement européen qui doit trouver des majorités », a répondu Ursula von der Leyen. Elle a ensuite expliqué hors sujet pourquoi l'État de droit était important pour sa famille politique, le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, ce qui a incité le modérateur à intervenir et à répéter la question de Bas Eickhout.

« Cela dépend beaucoup de la composition du Parlement et des membres du groupe », a-t-elle déclaré.

« Quoi ? ! » intervint Bas Eickhout.

À ses côtés, Nicolas Schmit, le candidat socialiste et actuel commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, s'est rapidement lancé dans la mêlée pour marquer des points bien mérités après une performance décevante.

« J'ai été un peu étonné par votre réponse, qui disait que cela dépendait de la composition du Parlement européen », a déclaré M. Schmit à Mme von der Leyen, qui est techniquement son supérieur.

« Les valeurs et les droits ne peuvent pas être divisés selon certains arrangements politiques. Soit vous pouvez traiter avec l'extrême droite, parce que vous en avez besoin, soit vous dites clairement qu'aucun accord n'est possible parce qu'elle ne respecte pas les droits fondamentaux (pour lesquels) notre Commission s'est battue », a-t-il ajouté.

L'échange est immédiatement devenu le moment idéal de la soirée, car il a mis Ursula von der Leyen, une oratrice éloquente et bien préparée, dans une situation difficile.

À titre de comparaison, la situation n'a fait qu'empirer : quelques minutes avant le va-et-vient de l'ECR, la présidente avait sévèrement réprimandé Anders Vistisen, le représentant du parti d'extrême droite Identité et Démocratie (ID), accusé d'influence russe et chinoise et qui a à plusieurs reprises et sans réserve exprimé des arguments favorables au Kremlin.

« Nous ne devons pas nous laisser distraire du vrai problème. Et ce sont les mandataires de Vladimir Poutine, qui tentent de détruire l'Union européenne de l'intérieur par la désinformation et la polarisation. Et nous en voyons un exemple ici ce soir », a déclaré Ursula von der Leyen à propos d'Anders Vistisen.

« Je tiens à être très clair. Nous ne permettrons pas que vous détruisiez l'Union européenne ! Nous sommes plus forts que vous et nous combattrons votre ingérence par tous les moyens ! »

Deux femmes d'État

La mise sur la sellette de von der Leyen pourraient être reformulées en termes plus clairs : dans quelle mesure la droite est-elle trop à droite ?

Cette énigme planait sur la présidente sortante depuis des mois, avant même qu'elle n'annonce officiellement sa candidature à sa réélection à la mi-février.

Un parti du PPE, Forza Italia, est allié aux Fratelli d'Italia (ECR) de Giorgia Meloni et à la Lega (ID) de Matteo Salvini au sein de ce que les analystes ont décrit comme le gouvernement le plus conservateur de l'histoire moderne de l'Italie. L'héritage post-fasciste de Fratelli d'Italia a encore renforcé l'image d'un exécutif régressif.

Mais la collusion entre l'ECR-ID-PPE, initialement accueillie avec effroi à Bruxelles, a déconcerté les critiques alors que Giorgia Meloni a commencé à adopter une approche plus pragmatique de la politique de l'UE tout en faisant avancer son programme conservateur dans son pays.

PUBLICITÉ

L'année dernière, Mme Meloni a eu des entretiens amicaux avec ses homologues des « Big Four », à savoir l'Allemand Olaf Scholz, le Français Emmanuel Macron et l'Espagnol Pedro Sánchez, bien qu'ils aient tous adopté des projets assez différents. La série Vis-à-vis avait joué en sa faveur, lui permettant de se forger une réputation de femme d'État émergente au pouvoir d'influence.

Giorgia Meloni and Ursula von der Leyen have worked closely on migration and asylum policy. Roberto Monaldo/LaPresse

Entre-temps, elle a effectué des voyages conjoints avec Ursula von der Leyen en Tunisie, à Lampedusa, à Kiev et, plus récemment, au Caire, où elles ont fièrement annoncé un nouvel accord de 7,4 milliards d'euros visant à stimuler l'économie en déclin en Égypte et à renforcer les contrôles aux frontières.

Le fait que trois de ces quatre voyages aient tous porté sur la migration reflète une symbiose idéologique croissante. Après que la Commission a exprimé une vague réaction au protocole italien visant à délocaliser les tâches en matière d'asile vers l'Albanie, Ursula von der Leyen l'a qualifié de « original ». D'autre part, le soutien de Giorgia Meloni était essentiel pour faire avancer la réforme globale de la politique de migration et d'asile de l'UE.

L'équipe de la présidente a également compté sur la Première ministre italienne pour agir en tant qu'intermédiaire auprès du Hongrois Viktor Orbán afin d'empêcher l'effondrement du soutien multiforme du bloc à l'Ukraine, qu'Ursula von der Leyen présente souvent comme l'une de ses plus grandes réussites.

« Ce n'est clairement pas la solution »

La question ne devrait donc pas être de savoir si Ursula von der Leyen travaillera avec Giorgia Meloni, mais si elle va adresser cette invitation à tous ses proches, comme Vox en Espagne, Droit et Justice (PiS) en Pologne et Reconquête ! en France, des forces beaucoup moins réticentes à imiter le pragmatisme de Giorgia Meloni et à défier la mince barrière indéfinie entre la droite dure et l'extrême droite.

PUBLICITÉ

Selon les sondages, l'ECR devrait connaître une croissance significative après les élections de juin, devenant potentiellement la troisième plus grande formation du Parlement européen avec l'ajout de quelques partis non inscrits partageant les mêmes idées, tels que le Fidesz de Viktor Orbán.

Le groupe ECR, a prédit Giorgia Meloni la semaine dernière lors d'un rassemblement de campagne, est sur le point de « jouer un rôle central dans l'évolution des politiques européennes ».

Ces changements contribuent à expliquer les mesures prudentes d'Ursula von der Leyen, car son éventuel second mandat devrait être confirmé par les dirigeants de l'UE, puis par le Parlement européen. Bien qu'elle ait clairement répudié Identité et démocratie, les qualifiant d' « amis de Poutine », sa rhétorique a jusqu'à présent épargné l'ECR, comme l'a démontré une fois de plus le débat de lundi, de maintenir les communications ouvertes, et peut-être d'obtenir environ 80 voix en sa faveur.

« Le parti de Meloni soutiendrait Ursula von der Leyen ou un autre candidat s'il obtenait quelque chose d'important en retour », a déclaré Doru Frantescu, PDG d'EU Matrix, une plateforme de recherche, qui a suggéré les portefeuilles de la concurrence ou du marché intérieur.

« Il ne s'agit pas d'un soutien inconditionnel, ils n'ont aucune raison de le faire. »

PUBLICITÉ

Mais laisser la porte ouverte à l'ECR, un groupe qui s'est engagé à « renverser le Green Deal » et à s'opposer à la « prolifération de la culture de l'annulation », pourrait facilement se retourner contre vous et échapper au contrôle d'Ursula von der Leyen : l'approbation de Giorgia Meloni ne manquera pas d'aliéner les socialistes (S&D) et les Verts au Parlement, qui ont joué un rôle fondamental en aidant la présidente à faire avancer les propositions les plus transformatrices de son premier mandat.

« Ce n'est clairement pas la solution », a déclaré la leader S&D Iratxe García Pérez sur les réseaux sociaux après avoir suivi le débat. « L'Europe doit arrêter ceux qui veulent détruire nos démocraties. Ne pas conclure de pactes avec eux ! »

« Ce qui a toujours été un secret de polichinelle est désormais officiel et clair », a déclaré Katrin Langensiepen, des Verts. « C'est dommage ! »

Les libéraux de Renew Europe pourraient également être rebutés par l'alliance tacite avec un groupe qui s'en prend aux droits des femmes, à l'accès à l'avortement et à la communauté LGBTQ. L'inclusion du Fidesz de Viktor Orbán s'avérerait tout simplement indigeste pour les partisans du marché libre, qui ont fait de la lutte contre le recul démocratique l'une de leurs principales priorités.

« Quiconque vote pour la CDU (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne) d'Ursula von der Leyen lors des élections européennes choisit de coopérer dans le cadre de cette politique », a déclaré Moritz Körner, député européen allemand de Renew Europe.

PUBLICITÉ

En cas de rébellion massive des socialistes, des verts et des libéraux, Ursula von der Leyen serait confrontée à une voie impossible vers sa réélection. Son programme centriste s'effondrerait au grand jour. Mais si elle rejette ouvertement l'ECR, elle risque de provoquer une réaction négative de la part de ses pairs de centre-droit, dont certains considèrent la coalition avec Giorgia Meloni comme un modèle viable et efficace.

Ce serait à l'arithmétique de base et à l'instinct politique d'Ursula von der Leyen d'équilibrer la balance et de se frayer un chemin vers le pouvoir.