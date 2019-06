Plus de 3 800 groupes et artistes au festival de Glastonbury

Comme chaque année, des milliers de fans de musique affluent à Worthy Farm, au sud-ouest de l'Angleterre, pour le festival de Glastonbury. Célèbre pour le temps souvent pluvieux qui transforme le site en bain de boue, le plus grand festival de musique et d'arts de la scène au monde se déroule cette année alors que l'Europe est en proie à une vague de chaleur. Mais pas de canicule pour les festivaliers, qui ressortent bottes et kway.

Parmi les têtes d'affiches présentes cette année, le groupe britannique Stormy, la chanteuse pop Kylie Minogue et l'ancien chanteur d'Oasis, Liam Gallagher. Au total, ce sont plus de 3 800 groupes et artistes en tous genres qui se produiront sur les 80 scènes du festival jusqu'à dimanche.