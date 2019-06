Même pas peur ! Les Bleues motivées pour affronter les Américaines

Les Bleues peuvent-elles réaliser l'exploit, dans la chaleur du Parc des Princes ? Elles défient la meilleure équipe du monde, les Etats-Unis, dans un quart de finale de Coupe du monde de football dont elles rêvent depuis des mois.

Les Américaines sont tenantes du titre, elles ont leur palmarès, les Françaises ont tout à prouver et c'est une bonne motivation pour la capitaine Amandine Henry :

"Il n'y a pas de pression, si ce n'est de la motivation et une pression positive. Comme l'a dit la coach, nous allons jouer contre la meilleure équipe du monde, tenante en titre, donc on a tout à prouver. C'est à nous d'écrire notre histoire. Sur le terrain, il y aura deux grandes équipes je pense, et nous on va aller se donner à fond pour aller chercher cette qualification."

Et les Bleues auront fort à faire avec l'armada offensive américaine, mais elles espèrent profiter de la défense plus friable de la "Team USA" et d'une gardienne quelque peu hésitante.

Les Américaines sont N°1 au classement Fifa, triples championnes du monde (1991, 1999 et 2015) et quadruples championnes olympiques (1996, 2004, 2008, 2012). Elles ont malgré tout connu des difficultés en 8e de finale contre les Espagnoles. Tout comme les Françaises contre les Brésiliennes...