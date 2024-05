Peu de pays de l'UE représentés pour la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine

Par Euronews avec AP

Vladimir Poutine prête serment pour un cinquième mandat lors d'une cérémonie d'investiture les représentants européens brillent par leur absence.

La Pologne, l'Allemagne et la République Tchèque avaient prévenu qu'elles ne comptaient pas envoyer de représentant à la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine.

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, estime que les pays de l'UE ne doivent pas y être représentés : "Après de nombreuses discussions avec les États membres, j'ai envoyé un message à tous en disant que, selon moi, la bonne chose à faire était de ne pas assister à cette inauguration. Mon conseil était de ne pas le faire, et je pense que la plupart des États membres ne seront pas présents. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Encore une fois, Poutine est quelqu'un condamné par la Cour pénale internationale. Au début, il y avait une discussion sur les États membres - devons-nous y assister ou non ? À quel niveau ? Ambassadeurs, Chargés d'affaires. Mais pour moi, la position était claire. Il aurait été très difficile pour les Ukrainiens et pour de nombreuses personnes dans le monde de comprendre que nous considérons Poutine, quelqu'un condamné par la Cour pénale internationale pour la guerre en Ukraine, comme responsable. Les élections que nous contestons, car elles n'étaient ni libres ni équitables, et ensuite assister à l'inauguration, ce serait une contradiction flagrante. Donc, mon conseil aux membres était de ne pas y assister. Et j'espère que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, suivront cette indication. Mais chaque État membre est pleinement souverain pour décider d'y aller ou non, mais j'espère que la plupart n'iront pas."