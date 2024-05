Les forces de l'ordre ont procédé mardi matin à des perquisitions dans les bureaux bruxellois de Maximilian Krah, l'eurodéputé d'extrême droite dont l'assistant a été arrêté pour espionnage présumé au profit de la Chine.

"Le Parlement européen a donné son accord pour pénétrer dans les locaux", a déclaré le parquet fédéral allemand dans un bref communiqué, confirmant la perquisition.

La perquisition est effectuée "sur la base d'ordonnances émises par le juge d'instruction de la Cour fédérale de justice et d'une ordonnance d'enquête européenne", ajoute le communiqué.

L'opération a porté sur les bureaux de M. Krah et de son assistant accrédité, Jian Guo, qui a été arrêté le mois dernier par les autorités allemandes après avoir été accusé d'être "un employé des services secrets chinois" et d'avoir "transmis à plusieurs reprises des informations sur les négociations et les décisions du Parlement européen à son client des services de renseignement".

Ces allégations ont rapidement été qualifiées de "Chinagate" et ont suscité l'indignation des milieux politiques.

Il n'a pas été immédiatement possible de savoir si la descente de mardi était menée par la police belge ou allemande.

Maximilian Krah est un membre éminent d'Alternative für Deutschland (AfD) qui, depuis 2019, siège avec le groupe d'extrême droite Identifier et Démocratie (ID) dans l'hémicycle.

Après que les accusations portées contre son assistante ont été rendues publiques, il a déclaré avoir appris l'arrestation "par la presse" et n'avoir aucune "information supplémentaire" à partager.

Son bureau a confirmé que Guo avait été suspendu de ses fonctions.

Nos journalistes travaillent sur cet article et le mettront à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.