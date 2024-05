L'année dernière, le géant de la technologie a été condamné en France à une amende relative à la protection des données pour avoir surveillé les activités de ses employés.

Des syndicats de 11 pays de l'UE ont écrit aux autorités de protection des données à travers l'Union pour leur demander d'enquêter sur les pratiques de surveillance des données d'Amazon, selon une lettre vue par Euronews aujourd'hui (7 mai).

Les dirigeants syndicaux, issus de pays européens où les entrepôts d'Amazon emploient un nombre important de travailleurs - dont l'Autriche, l'Allemagne, l'Irlande et l'Espagne - remettent en question l'utilisation de la surveillance et de la gestion algorithmique par le marché en ligne. Ils affirment que le géant de la technologie utilise des scanners pour les mains, des logiciels de surveillance des activités, des caméras vidéo, des dispositifs GPS et d'autres technologies de suivi, ce qui a des conséquences sur la santé mentale et physique des travailleurs.

Les syndicats demandent donc aux autorités nationales de protection des données de suivre l'exemple de la France. En décembre 2023, à la suite d'une enquête, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a imposé une amende de 32 millions d'euros à Amazon France Logistique. L'entreprise a été reconnue coupable d'avoir enfreint les règles de l'UE en matière de protection des données en créant un "système excessivement intrusif" pour surveiller l'activité et les performances des employés, ainsi que des pénalités pour des protocoles de vidéosurveillance inadéquats.

En 2021, l'autorité luxembourgeoise de protection des données a également infligé à Amazon une amende de 746 millions d'euros pour avoir traité des données personnelles en violation du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Installations

Oliver Roethig, secrétaire régional d'UNI Europa, a déclaré à Euronews que les systèmes de gestion des travailleurs "sapent la confiance entre les travailleurs et la direction, mais mettent également en évidence un mépris systémique de nos lois sur la protection de la vie privée".

"Il est grand temps de se lever et d'exiger de ces multinationales qu'elles respectent les données personnelles des travailleurs et leur droit à un lieu de travail digne. Nous devons prendre des mesures énergiques dès maintenant pour garantir que nos lois sont pleinement appliquées", a déclaré M. Roethig.

Cette lettre intervient alors que la place de marché se trouve également dans le collimateur des législateurs européens. Le mois dernier, cinq politiciens sociaux-démocrates ont visité les installations d'Amazon en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, après que des représentants de la plateforme de commerce électronique aient été interdits d'accès au Parlement européen à la suite d'un appel de la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL), l'entreprise n'ayant pas participé à une série d'auditions et de visites d'usines en 2021 et 2023.

Lors de ces visites, menées en collaboration avec des représentants syndicaux, les législateurs voulaient en savoir plus sur les conditions de travail des employés.

Amazon s'est vu retirer ses 14 badges d'accès au Parlement en février, et aucun nouveau badge ne sera délivré jusqu'à nouvel ordre. Sarah Tapp, porte-parole d'Amazon, a déclaré à Euronews que l'entreprise restait ouverte à un "dialogue constructif sur les questions auxquelles est confronté le secteur de la logistique, et [qu'elle] s'engageait à collaborer avec la commission [EMPL]".

Dans un article de blog publié le mois dernier - à l'occasion de l'ouverture du laboratoire d'innovation opérationnelle d'Amazon en Italie - Sarah Rhoads, vice-présidente de l'entreprise chargée de la santé et de la sécurité au travail au niveau mondial, a souligné l'importance qu'elle accorde à l'investissement, à l'innovation et à l'invention dans le domaine de la sécurité.

"Les employés sont le cœur et l'âme de nos opérations, c'est pourquoi la technologie que nous déployons sur nos sites est toujours axée sur le service à l'équipe et la sécurisation de nos opérations. Notre investissement continu dans la robotique contribue à réduire la charge de travail physique des employés et les tâches répétitives qui peuvent causer des blessures, tout en les aidant à acquérir de nouvelles compétences qui peuvent faire progresser leur carrière", a déclaré M. Rhoads.

Amazon a été contacté pour une réponse.