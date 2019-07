Carles Puigdemont saisit la justice européenne

Carles Puigdemont ne sera pas à la session inaugurale du Parlement européen ce mardi. L'indépendantiste catalan et son colistier Toni Comin, tous deux élus eurodéputés en mai dernier, ne sont pas reconnus comme tels par l'Espagne. Raison invoquée : leur absence à la prestation de serment à Madrid.

L'ancien président de la Catalogne et son collègue font l'objet d'un mandat d'arrêt en Espagne pour la tentative de sécession de 2017 et vivent en Belgique depuis plus d'un an et demi.

Ils ont décidé de saisir la justice européenne en espérant qu'elle leur donnera raison et leur permettra de prendre leurs fonctions dans l'hémicycle européen.