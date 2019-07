Le Brésil s'offre une 12e finale en Copa America

Le Brésil en finale de sa Copa America après une victoire 2-0 face à l'Argentine. Dans un match disputé, ce sont bien les Argentins qui se sont créés les premières occasions. Mais Gabriel Jesus, auteur d'un match plein, a permis à la Seleção de prendre les devants dès la 19e minute.

En fin de match, sur un festival de Gabriel Jesus, Roberto Firmino a enfoncé le clou et a libèré tout un pays. La Seleção se réconcilie définitivement avec son public. Une gestion parfaite à Belo Horizonte, là ou l'Allemagne avait gagné 7-1 contre ces mêmes Brésiliens en 2014.

Lionel Messi a été le meilleur joueur argentin mardi. Mais la pulga manque de nouveau le coche dans sa quête d'un titre majeur en sélection et devra patienter encore au moins un an pour peut-être soulever un trophée pour son pays. À l'issue du match, Messi n'aura pas hésité à afficher son mécontentement face à l'arbitrage. "Ils se sont fatigués pour siffler des penaltys discutables. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas été voir la VAR (arbitrage vidéo, ndlr)_. C'est incroyable. Ça a été comme ça pendant tout le match. Au moindre contact, il y avait faute pour eux. On a pris des cartons, eux non. Ça te sort un peu du match. Tu te dis que l'arbitre n'est pas juste. Avec son arbitrage, M. Zambrano nous a méprisés", _a-t-il déclaré, amer.

Le Brésil affrontera le Pérou ou le Chili, double tenant du titre, dimanche dans un Maracaña qui s'annonce bouillant.