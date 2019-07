"Shaun le Mouton 2" : Objectif laine !

Quatre ans d'attente et le re-voilà plus fringant que jamais : Shaun le mouton, le bovidé le plus célèbre du cinéma retrouve les salles obscures dans "Shaun le Mouton : la Ferme contre-attaque". Cette fois le petit personnage de la franchise franco-britannique reçoit de la visite, d'un genre intergalactique...

Le pitch du film

Un jour, un vaisseau spatial s'écrase près de la ferme de Shaun, Mossy Bottom Farm. À son bord, sorte de E.T. en pâte à modeler, Lu-La. Immédiatement adoptée par le troupeau, elle se trouve en danger lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à la capturer. Shaun et son troupeau vont tout faire pour aider Lu-La à rentrer sur sa planète.

Kylie Minogue sur la bande originale

Ce mercredi 3 juillet, le studio Aardman animations et StudioCanal ont dévoilé une seconde bande-annonce qui saura contenter les fans qui trépignaient derrière leur ordinateur. On y découvre la petite créature Lu-La et une partie de la bande originale...

Dans ce domaine, on sait déjà que Kylie Minogue, la chanteuse pop australienne, s'y est glissée avec le titre "Lazy", interprété en duo avec un groupe de rock britannique, The Vaccines. Les artistes se sont déjà produits ensemble lors du festival de Glastonbury, en Angleterre.

"Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque" sortira en France le 16 octobre 2019. Le premier opus avait séduit 996 000 spectateurs dans l'hexagone et remporté 106 millions de dollars de recettes à travers le monde.