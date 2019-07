Dans les Alpes françaises, de drôles de sculptures en paille vous saluent

Un concours particulier et atypique vient de s'achever à Valloire, dans les Alpes françaises. Durant cinq jours, douze équipes, venues des quatre coins du monde, ont dû transformer de la simple paille et du foin en véritables œuvres d'art. Qu'il s'agisse de poissons, d'oiseaux ou encore de voitures, les participants ont redoublé d'efforts pour réaliser des sculptures hors normes. Chaque sculpteur a reçu 600 kg de foin et 400 kg de paille pour créer son oeuvre.

Toutes les réalisations peuvent être admirées dès à présent aux abords de la route menant au col du Galibier, en Savoie. La compétition a finalement été remportée par une équipe lituanienne qui a présenté une construction nommée "Caméléon". Le jury a attribué le deuxième et troisième prix aux équipes russe et tchèque. Et pour ceux qui sont repartis bredouilles, la bonne humeur était tout de même de mise, personne n'est rentré l'air chafouin.