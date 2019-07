Vaste coup de filet anti-braconnage dans le monde

Interpol a annoncé ce mercredi la saisie de milliers d'animaux lors d'un impressionnant coup de filet mondial contre le braconnage. Au cours de cette opération coordonnée au mois de juin par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes (WCO) dans 109 pays, la police a interpellé 582 suspects et également mis la main sur 440 défenses d'éléphants, plus d'une demi-tonne d'objets en ivoire, 2.550 mètres cubes de bois et 2.600 plantes.

Ces arrestations et saisies ont été déclenchées par une équipe internationale d'enquêteurs et agents des douanes réunie dans les locaux d'Interpol à Singapour. D'autres arrestations et poursuites pourraient survenir dans les semaines et mois à venir, indique Interpol, dont le siège est à Lyon (centre-est de la France).

Au total, ont été saisis aux mains des trafiquants 23 primates, 30 fauves, plus de 4.300 oiseaux, près de 10.000 animaux marins dont du corail, des hippocampes, des dauphins et requins, près de 10.000 tortues et quelque 1.500 autres reptiles.

Il s'agit de la troisième opération de cette ampleur menée par Interpol, après 2018 et 2017, avec à chaque fois des saisies représentant plusieurs millions de dollars.