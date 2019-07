Rallye Silk Way 2019 : pneus crevés et pilotes égarés pour cette 6ème étape

Pour cette sixième étape du Rallye Silk Way 2019, les pilotes ont dû parcours plus de 400 km dans les plaines mongoles, entre Mandalgovi et Dalanzadgad.

De nombreux concurrents se sont égarés, ce qui a eu pour effet de bouleverser le classement. D'autres ont subi des dommages, notamment le pilote de moto portugais Paulo Gonçalves, victime d'une grave panne de moteur. Il est maintenant hors course.

Paulo Gonçalves répare son moteur lors de la sixième étape du Silk Way 2019

Un groupe de coureurs s'est perdu juste après le début de la deuxième spéciale du jour, notamment les deux frères Benavides et les trois pilotes de quads. Forcés de faire demi tour les pilotes ont terminé l'étape en groupe.

Sam Sunderland garde la tête du classement général, malgré une perte de temps lors de cette étape remportée par Oriol Mena, devant Adam Tomiczek, et Joan Barreda. (Cf tweet).

Chez les autos, le pilote qatari Al-Attiyah a également perdu son chemin, ce qui a permis à Denis Krotov (mini)de mener la course pendant une vingtaine de minute, avant de crever un pneu. Après s'être arrêté pour changer de roue, le russe commet un nouvel impair et bloque sa boite de vitesse en passant en marche arrière par erreur. Conséquence, le pilote qatari de la Toyota a rattrapé le temps perdu et a encore remporté l'étape du jour. Sergey Kupriyanov de KAMAZ a dû remorqué la Mini de Krotov.

Chez les Poids lourds, la compétition a été aussi rude. Viazovich et Shibalov ont survolé la course avec moins de 30 secondes d'écart entre les deux hommes. Sergey Karginov a n'a pas pu atteindre le podium, à cause d'une crevaison.