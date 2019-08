Deux britanniques font le tour du monde à bord d'un avion mythique

Deux pilotes britanniques vont faire le tour du monde à bord d'un Spitfire de la Seconde Guerre mondiale, un exploit sans précédent. L’avion récemment remis à neuf est impeccable eta décollé ce lundi à Goodwood, dans le comté anglais du Sussex de l'ouest. Steve Boultbee-Brooks, l'un des pilotes, nous raconte l'histoire fascinante de cet appareil :

"C'est un Spitfire original de 1943 qui a volé 51 fois pendant la guerre et qui était toujours en état à la fin de la guerre. Il a vécu dans un musée pendant la plus grande partie de sa vie. Il y a deux ans et demi, avec nos partenaires d'International Watch, nous avons démonté chaque pièce, 80 000 rivets et nous l'avons reconstruit dans son intégralité. Il n'est pas conçu pour les vols longs, nous avons dû changer beaucoup de choses sur l'avion. Nous avons quelques réservoirs de carburant supplémentaires. L'autonomie est maintenant de 1 600 km, contre 500 km initialement. Il y a eu beaucoup de difficultés, j'espère que nous avons pensé à tout, en général les problèmes tombent toujours sur la seule chose qu'on a oublié".

"Le Silver Spitfire commence son voyage ! Incroyable ! Bonne chance les gars" a tweeté James Holland, historien et écrivain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Pour sa première étape, l'avion a pris la direction de l'Ecosse et traversera ensuite l'océan Atlantique en passant par les îles Féroé, Reykjavik, le Groenland et les régions éloignées du Nord canadien. L'expédition, financée en grande partie par un fabricant de montres suisses, comprendra en tout environ 90 étapes à travers l'Amérique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe.

L'avion survolera certains des sites les plus emblématiques du monde: le Grand Canyon (Etats-Unis), le Mont Fuji (Japon), et certaines des sept merveilles du monde en Egypte et en Grèce. L'équipe devrait revenir à Goodwood le 8 décembre.