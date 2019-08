Alexei Navalny est sorti de prison plus remonté que jamais

Alexei Navalny est libre. le principal dissident politique russe est sorti de prison ce vendredi à Moscou après trente jours de détention.

"Ca fait bizarre, a t-il plaisanté en sortant, j'espère que ce camion de police ne va pas me poursuivre et m'arrêter".

Référence à plusieurs opposants au Kremlin qui ont été à nouveau arrêtés à peine sortis de prison.

Il poursuit : "Nous voyons maintenant que les mensonges et les fraudes ne leur suffisent plus. Ca ne leur suffit plus d'interdire les candidats aux élections. Ils veulent maintenant arrêter des dizaines de personnes, en frapper des centaines, détruire des organisations comme le Fonds anti-corruption." Mais je ne doute pas qu'en dépit de ces actes d'intimidation et de terreur réels qui se produisent actuellement, malgré le fait que des personnes soient arrêtées au hasard, la vague de protestations continuera de monter et ce régime regrettera ce qu'il a fait."

Alexei Navalny avait été arrêté fin juillet pour des appels à manifester contre le rejet d'une soixantaine de candidatures aux élections, le 8 septembre prochain, du parlement municipal de Moscou. En prison, il a été brièvement hospitalisé pour ce qu'il n'exclue pas avoir été un empoisonnement.