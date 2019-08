Foudre meurtrière en Pologne, le corps d'un spéléologue retrouvé

En Pologne, la région des mont Tatras est endeuillée... Hier, à la mi-journée, la météo a brusquement changé et la foudre s'est abattu sur le massif montagneux. Au moins 4 personnes sont mortes, foudroyées et plus de vingt autres ont été blessées dont deux enfants. Dans la même région, mais côté slovaque, une autre personne a été tuée.

La majorité des blessés, transportés par plusieurs hélicoptères, ont été hospitalisés dans la station de montagne Zakopane. D'autres blessés ont été soignés à Cracovie et à Nowy Targ.

D'importantes pluies ont provoqué des inondations ces derniers jours en Pologne. Depuis le week-end dernier, deux spéléologues étaient portés disparus dans le gouffre le plus étendu et le plus profond de Pologne, situé lui aussi dans les monts Tatras. La nuit dernière, l'un des deux hommes a été retrouvé, mort, par les équipes de sauveteurs. Les recherches continuent pour retrouver l'autre spéléologue dont on n'a plus de nouvelles depuis samedi dernier.