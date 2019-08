Une solution trouvée pour l'Ocean Viking, l'Open Arms en attente

L'ONG espagnole Open Arms continue sa bataille avec les autorités judiciaires italiennes. Son bateau a été immobilisé il y a trois jours à Lampedusa et après inspection, la justice a décidé de prolonger cette saisie en raison "de graves anomalies liées à la sécurité de la navigation, au respect de la législation sur la protection du milieu marin et à la formation et la familiarisation de l'équipage aux procédures d'urgence à bord".

L'ONG espagnole a donc annoncé ce jour qu'elle rectifiera toutes les anomalies détectées le plus rapidement possible afin de continuer à sauver des vies en Méditerranée.

Concernant les migrants sauvés par l'Open Arms et finalement accueillis à Lampedusa, ils attendent d'être transférés et répartis entre les cinq pays de l'Union européenne qui ont proposé de les accueillir (Portugal, France, Allemagne, Luxembourg et Espagne).

Un navire de la marine espagnole doit arriver ce vendredi pour prendre en charge un certains nombre d'entre eux.

Et l'Ocean Viking ?

Restait encore à régler le sort des migrants sauvés par l'Ocean Viking, le navire humanitaire géré par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières.

"Pour moi, c'est comme avoir un patient dans l'ambulance et l'hôpital qui refuse de le prendre. Alors tu dois aller toujours plus loin, Milan, Berlin, Moscou... Et ainsi, tu ne fais pas ton devoir". Alessandro sur l'Ocean Viking Habituellement ambulancier de la Croix Rouge

356 personnes sont à bord depuis 14 jours (19 jours de mer pour le navire) et les réserves de nourritures s'épuisent. Il ne reste que 4 jours de vivres à bord alerte MSF.

MSF fait en sorte d'assurer au moins un plat chaud par jour, ainsi que des distributions régulières de thé sucré, de barres de céréales et de biscuits protéinés.

Les équipes sont contraintes par ailleurs de restreindre l'accès à l'eau en limitant les douches à deux par semaine et par personne, de trois minutes chaque fois.

De même le navire de 69 m battant pavillon norvégien, économise le carburant et fait pratiquement du surplace, se laissant dériver le jour dans le Canal de Sicile.

Parmi les 356 rescapés se trouvent quatre femmes et cinq enfants d'un à six ans, ainsi qu'une centaine de mineurs de moins de dix-huit ans, dont 80 % voyagent seuls, parfois âgés de 13 ou 15 ans.

Vers 12h10, ce vendredi, le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé qu'une solution venait d'être trouvée. Le navire humanitaire géré par SOS Méditerrannée et Médecins sans frontières va débarquer ses 356 rescapés à La Valette à Malte.

150 migrants seront donc accueillis en France. Les autres à priori par L’Allemagne, le Portugal, la Roumanie, le Luxembourg et l’Irlande.