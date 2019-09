Décrochons Macron : premier procès à Lyon

View this post on Instagram

Le 19 juin 2019, 10 activistes du collectif strasbourgeois ANV Action non-violente COP21 🤚 ont pénétré aujourd’hui dans la mairie de #Vendenheim, pour y décrocher le portrait du président de la république , afin de laisser un mur vide symbolisant l’absence de politique gouvernementale adaptée aux enjeux du dérèglement climatique. Si nous n’agissons pas dès maintenant, nous n’aurons aucune chance de rester en dessous des 1.5° C de réchauffement global🌡. A une semaine du procès du 26 juin au TGI de #Strasbourg 🏛, durant lequel 3 militants Strasbourgeois seront jugés pour avoir décroché un précédent portrait à la mairie de #Kolbsheim le 5 mars dernier, nous souhaitons rappeler l’urgence de dénoncer l’inaction climatique du gouvernement. Pour plus d'infos sur le procès ➡️ https://www.facebook.com/events/326196501418819/ En effet, la #France décroche des objectifs qu’elle a pris durant la #COP21. Les émissions de gaz à effet de serre nationales repartent à la hausse, dans la continuité de la hausse de la consommation de pesticides de synthèse, de béton et d’énergies fossiles. Le 23 mai dernier 80 personnalités ont appelés à continuer à décrocher les portraits du président #Macron pour atteindre l’objectif symbolique des 125 portraits 🖼 d’ici au G7 en aout, nombre représentant les jours qu’il aura fallu à la France pour dépasser son empreinte écologique.. Du 5 mai au 31 décembre, nous vivons à crédit, surexploitant la Terre pour maintenir un rythme de vie dont nous savons qu’il nous conduira à dépasser les +2° 🌡avant 2050, à provoquer une 6e extinction de masse des espèces #et à menacer la survie même de l’humanité. Ce portrait est le 65ème à être décroché par les activistes d’#ANV-COP21 dans le cadre de la campagne #DécrochonsMacron, pour laquelle une répression judiciaire sans précédent s’est mise en oeuvre puisque 98 militants ont été convoqués par la police 👮‍♀️ - dont 60 placés en garde à vue, 50 perquisitionnés à leur domicile - et 36 d’entre eux sont poursuivis dans toute la France durant 10 procès pour avoir dénoncé le non respect des accords de paris.