Un restaurant sud-africain sert des repas exclusivement préparés à base d'insectes

Le chef cuisinier sud-africain Mario Barnard a déclaré qu'il était "dégoûté" et qu'il n'aimait pas vraiment manger des scorpions grillés et des insectes croquants mélangés à de l'ail et des épices lors d'un voyage en Thaïlande il y a quatre ans.

Mais cette expérience a poussé Barnard à expérimenter des plats à base d'insectes. En juillet, il a ouvert un restaurant éphémère dans la banlieue branchée de Woodstock au Cap, qui ne sert que des repas d'insectes.

"Insect Experience" est le premier restaurant d'Afrique du Sud à servir des repas à base d'insectes, a déclaré Barnard, bien qu'ils se soient révélés de plus en plus populaires dans divers pays du monde.

Barnard s'est associé à la start-up locale Gourmet Grubb, qui transforme les larves de mouches soldats en protéines et en lait en poudre, qui peuvent être aussi utilisés pour fabriquer des glaces à base d'insectes.

"Les insectes ont un régime alimentaire très spécifique pour ... causer essentiellement ce qu'ils mangent, ils auront le goût de ce qu'ils mangent. Donc, si c'est du compost, ils auront ce goût de légume pourri, c'est pourquoi ils ont une régime alimentaire spécifique et nous avons quelqu'un les cultivant pour nous", a déclaré Barnard à Reuters au restaurant éphémère.

Les clients aventureux peuvent essayer de petits bols d'insectes, y compris des vers de farine, ainsi que des vers de grande taille séchés, qui sont déjà considérés comme un mets délicat dans certains pays africains.

Barnard ajoute que son restaurant éphémère resterait ouvert jusqu'en novembre, bien au-delà de la date de fermeture initiale, après son lancement en juillet.

Les clients de "Insect Experience" peuvent également savourer des frites de polenta mopane avec du chutney au chili à la tomate ou un soldat noir ravioli à la courge musquée avec une sauce au piment et à l'ail rôtis, les deux à un prix raisonnable (50 rands).

Les raviolis sont fabriqués à partir d'un mélange d'environ 50% de poudre d'insecte et de farine, a déclaré Barnard, alors qu'il attendait un nouveau lot de termites et de criquets.

" À mesure que la population mondiale augmente, plus les terres agricoles diminuent, plus nous en avons du monde. Donc, il faut très peu de petites terres et très peu d'eau pour fabriquer beaucoup d'insectes. Alors, évidemment, c'est bon pour l'environnement et nous essayons également de nous défaire de la cruauté envers les animaux et oui - et c'est la nourriture de l'avenir, donc ... ", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils envisageaient d'élargir leur gamme à la bière, aux biscuits et même à la nourriture pour chiens.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a déclaré que les insectes émettant moins de gaz à effet de serre et moins d'ammoniac que les bovins ou les porcins, nécessitaient beaucoup moins de terre et d'eau et qu'il y avait plus de 1 900 espèces d'insectes comestibles.

Les scientifiques ont vanté les aliments à base d'insectes comme étant un aliment durable, bon marché et riche en protéines, en fibres et en minéraux.

"Je n'avais jamais mangé d'insectes auparavant. Cela n'avait pas le goût d'insecte", a déclaré un client satisfait d'Insect Experience, Angelo Caralse. "Cela avait le goût de croquettes, de pommes de terre et de pois chiches avec une saveur légèrement noisetée et épicée. J'ai adoré ça."