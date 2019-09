10 000 € le m² à Paris

Le prix de l'immobilier a franchi une barre symbolique dans la capitale française : 10 000 € le m².

Dans les arrondissements les plus prisés, le prix moyen pour un logement dépasse les 12 000 euros le m².

C'est impressionnant. Et pourtant, c'est encore loin de la moyenne enregistrée à Londres (14 500 euros le m²) et de New York (13 500 euros le m²).

Pour la capitale française, ce que les observateurs soulignent, c'est que la flambée des prix dure depuis des années : +60% en 10 ans, c'est deux fois plus que dans n'importe quelle autre grande ville française. Et cela n'a aucune raison de s'arrêter, prédisent-ils. En août, les taux d'intérêt immobiliers français sont tombés à un plancher historique (1,17%) selon l'étude mensuelle de référence, celle de l'observatoire Crédit Logement/CSA.

Ailleurs en Europe

A l'échelle européenne, et d'après les données d'Eurostat, le prix des logements a augmenté en moyenne de 4,2% en un an, avec une hausse plus marquée au Portugal et en Irlande, notamment.

A l'inverse, les prix de l'immobilier ont enregistré une légère baisse en Italie et en Suède.

Les villes où il fait bon vivre

Habiter dans une ville où l'immobilier est très cher, est-ce un gage de bonne qualité de vie ? Pas sûr, à en croire une étude publiée récemment dans The Economist.

Dans ce palmarès des villes où il fait bon vivre, c'est Vienne (eu Autriche) qui arrive en tête, devant les villes australiennes de Melbourne et Sydney. Pour justifier le classement de la capitale autrichienne, les auteurs de cette étude mettent en avant la qualité des infrastructures, l'offre culturelle, le nombre d'écoles et d'hôpitaux...

Dans ce palmarès mondial du bien-être en ville, Paris n'est que 25ème.