France : Plus de 10 000 manifestants réunis contre la réforme des retraites

La grève contre la réforme des retraites a réuni une dizaine de milliers de personnes partout en France. Près de 150 actions ont été menées à travers le pays pour faire entendre la colère.

Du côté de la SNCF, le trafic a été perturbé. Selon compagnie, la circulation de quasiment tous les TGV a été assurée, contre deux trains intercités sur cinq et trois TER sur cinq.

Pour Candice Deffoun, membre du syndicat Sud Rail : "Je n'aurai jamais mes quarante-trois ans de cotisation retraite à la SNCF, puisque j'ai rejoint la SNCF en 2012, avant cela, j'ai travaillé dans le secteur privé et j'ai connu des périodes de chômage. Donc, si ma pension est calculée sur l'ensemble de ma carrière, je serai pénalisée. Aujourd'hui, mon salaire de vendeur est de 1700 euros par mois et je travaille la nuit et le week-end et les primes que je reçois ne contribuent pas à la pension donc avec cette réforme. Je pourrais me retrouver avec moins de mille euros dans ma pension".

Le nouveau projet de loi devrait être voté d'ici juillet prochain. Mais les travailleurs s'inquiètent des pensions qu'ils toucheront. En attendant le vote, la grève sera reconduite le 5 décembre prochain.