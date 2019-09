Tour d'horizon des réjouissances culinaires de Shanghai

Shanghai est une mégapole chinoise passionnée de gastronomie. Julie Jiang qui est née à Shanghai guide notre reporter Damon Embling dans sa dégustation de quelques-uns des délices de la cuisine shanghaïenne.

"C'est la bonne époque pour venir à Shanghai," précise Julie Jiang, _"car le Gourmet Festival a lieu en ce moment : il fait la promotion de la nourriture chinoise de qualité."_

Saveurs épicées, sucrées ou aigres

La première étape de notre visite gustative se situe au bazar Tianzifang, un labyrinthe d'échoppes et d'étals de nourriture à l'atmosphère unique. L'un d'eux nous attire. Il propose des "brochettes de différents ingrédients et on peut choisir la sauce qu'on préfère," décrit la jeune femme.

On trouve par exemple des brochettes de porc que l'on trempe dans la sauce chili, les préférées de notre guide.

Chaque jour, des milliers de visiteurs se pressent dans les allées étroites du bazar comme Sofia Orlando, touriste italienne. "J'adore pouvoir trouver tout ce que je veux : de la viande, du poisson, des pâtes, du pain, des saveurs épicées, sucrées ou aigres," dit-elle.

"En général, quand on dit cuisine chinoise, on ne pense qu'aux raviolis et au riz... En réalité, c'est bien plus que cela," souligne-t-elle.

Crabe et crevette à la mode de Shanghai

Nous quittons le tumulte du bazar pour aller déjeuner dans le calme au Donghu, un hôtel traditionnel chinois. En cuisine, le grand chef Hong Xing Yu nous concocte un plat de fruits de mer typique de Shanghai.

"C'est la cuisine authentique de Shanghai : des crevettes frites avec de la chair de crabe et des œufs de crabe," nous précise le chef avant d'ajouter : "Le crabe apporte cette saveur délicate et la crevette est succulente, la combinaison des deux illustre parfaitement le style de la cuisine de Shanghai. Avec cela, nous servons des gâteaux de riz, des dim sum traditionnels," renchérit-il. Notre journaliste apprécie la dégustation.

À la table du Donghu Hotel

La Chine est célèbre pour son canard laqué à la Pékinoise. À Shanghai, dans cet établissement, il est cuit au four à bois. Ce qui lui donne une saveur incomparable.

En parallèle de la gastronomie chinoise, on peut aussi opter pour la cuisine fusion qui intègre notamment des influences occidentales et que l'on trouve dans des restaurants du quartier animé de Xintiandi.

Thé et douceurs avec vue

Prochaine étape de notre périple : le 58ème étage du Ritz Carlton où nous prenons le thé accompagné d'un goûter aux saveurs locales. Sur un plateau décoré avec des silhouettes de gratte-ciels, nous découvrons des gâteaux et des encas savoureux typiquement shanghaïens comme l'un qui est une pâte frite comme un beignet. Illustration du principe du "mix and match" selon notre guide.

"Ce qu'il y a d'incroyable dans cet endroit, c'est la vue que l'on a quand on boit son thé," remarquer notre journaliste Damon Embling. Julie Jiang confirme : "C'est un lieu en bord de fleuve où les visiteurs peuvent profiter de jour comme de nuit, d'un splendide panorama sur la ville."

Le thé de l'après-midi au Ritz Carlton, Shanghai

Et effectivement, la nuit, les gratte-ciels de Shanghai se parent de couleurs éclatantes. Le fleuve Huangpu qui sépare la ville en deux est propice à la promenade en bateau.

Au cœur de la vieille ville de Shanghai, le jardin Yu brille lui aussi de mille feux. Occasion de s'imprégner de culture et de tradition, mais aussi bien sûr de goûter des dim sum et autres raviolis frits à la poêle très appréciés des visiteurs.

Préparation de dim sum

Nous nous rendons dans le restaurant de dim sum Nanxiang Mantou où nous allons apprendre à en préparer nous-mêmes.

La grande chef Yumin You nous montre comment réaliser un ravioli farci au porc.

"Il faut simplement replier les bords, c'est un travail très fin pour les doigts," estime notre journaliste avant de juger que sa réalisation est "un bon début".