Record pulvérisé pour un Banksy

Prix de départ : 1,1 million de livres sterling. Vente adjugée à 9,9 millions de livres, plus de 11 millions d'euros… En 13 minutes, le record pour une oeuvre de Banksy a littéralement été pulvérisé (1,7 million d'euros pour le précédent).

Le tableau mis aux enchères par Sotheby's est, il est vrai, d'une brûlante actualité. Représentant le Parlement britannique occupé par des chimpanzés, l'oeuvre, convoitée par une dizaine de collectionneurs, a été vendue à un acheteur privé, resté bien évidemment anonyme.

Étrangement prémonitoire, le tableau a été peint par le street artiste britannique il y a dix ans. Il l'avait vendu en 2011.

« Je pense qu'il n'y aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, cette image a une immense valeur non seulement au Royaume-Uni mais aussi en Europe et au-delà, a commenté Alex Branczik, le chef du département d'art contemporain de Sotheby's. C'est l'une des plus anciennes démocraties au monde et cette image met en évidence la régression vers un comportement tribal et animal__, et ce quelque soit le camp dans lequel on se trouve sur le Brexit. Il est clair que ces dernières semaine, nous avons vu des comportements invraisemblables à la Chambre des communes. »

L'artiste, dont l'identité reste secrète, s'est fendu d'un commentaire sur Instagram en regrettant que l'oeuvre ne lui ait plus appartenu au moment de la vente.