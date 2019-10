France : agriculteurs en détresse (et en colère)

On va importer de la viande du CETA, alors que nous, on est producteurs de viande de qualité. Et aujourd'hui, nous, la viande, on nous la vole, on nous la paie pas cher. Aujourd'hui, on vend des jeunes bovins, c'est-à-dire des animaux de moins de deux ans ... vendus à l'abattoir à moins de 4 euros le kilo de carcasse. Et les gens vont chercher de la viande qui coûte trois ou quatre fois le prix au supermarché. Pas dans les boucheries traditionnelles: dans les boucheries traditionnelles, ils paient la qualité.