Journée de mobilisation nationale pour les agriculteurs en France et en Allemagne

Des milliers d’agriculteurs ont bloqué les grands axes routiers dans toute la France ce mardi. "Agribashing", déconsidération du monde agricole, revenus en berne ou encore retards de paiement des aides européennes, les motifs de crispation sont nombreux. Même combat et Mobilisation identique en Allemagne.

Dans les rues de Hanovre et de Bonn, par exemple, des centaines de tracteurs ont bloqué les rues. Pour le Dr. Alfons Balmann, expert en changement structurel dans l'agriculture et directeur de l'IAMO (Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe), agriculteurs français et allemands vivent avec les mêmes craintes.

"Il y a un problème spécifique qui provoque des réactions politiques. Les agriculteurs craignent de perdre confiance en eux, d'avoir moins de valeur et de ne pas pouvoir survivre aux pressions politiques", explique-t-il.

Un autre rassemblement a eu lieu à Strasbourg, devant le Parlement européen. Cette manifestation paysanne et citoyenne avait pour objectif de dire "Stop à l'agro-business" et protester contre une réforme de la politique agricole commune. La PAC doit faire l'objet de renégociations avant la fin de l'année prochaine.