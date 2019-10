Chants racistes : démission du président de la fédération bulgare de football

A la mi-temps, on a eu une discussion pour savoir si on voulait continuer le match ou non. et on a décidé collectivement de poursuivre le match.

On avait entendu ce qui s'était passé dans les gradins. Les protocoles règlementaires ont été appliqués.

Si cela s'était reproduit, on aurait peut-être décidé de quitter le terrain. Mais la seconde mi-temps s'est mieux passé. Et on a réalisé une grosse performance !