Autriche : le réchauffement climatique menace des vins prestigieux

En Autriche, le réchauffement climatique menace les vins les plus prestigieux du pays : le Gruener Veltliner et le Riesling.

Plus la température est élevée, plus la teneur en sucre et en alcool du raisin augmente, ce qui affecte la qualité de ces vins blancs. Problème, en Autriche, les températures ont augmenté de 2 degrés depuis 1880, c'est plus du double de la moyenne mondiale.

Face à ce phénomène, les exploitants ont demandé au gouvernement d'agir. En attendant, les habitudes des viticulteurs ont quelque peu changé.

"Ils sont récoltés quatre semaines plus tôt que dans ma jeunesse" raconte Willi Bruendlmayer, vigneron. "Grâce à diverses mesures, nous parvenons à les développer, mais si cela continue, le réchauffement climatique va devenir une catastrophe, et nous allons perdre nos vins classiques et une grande partie de notre identité" se plaint-il.

Le cépage Gruener Veltliner est de loin le plus important en Autriche. Il représente plus du tiers des plantations de vignes et constitue la principale exportation de vin.

En moyenne chaque année, 2,5 millions d'hectolitres de vins sont produits dans le pays, principalement pour la consommation intérieure. En 2018, 53 millions de litres ont été exporté, ce qui représente 170 millions d'euros.