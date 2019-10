Le Louvre prêt pour sa grande rétrospective Léonard de Vinci

C’est une exposition XXL consacrée à Léonard de Vinci qui s’ouvre au musée du Louvre à partir de ce jeudi. 162 pièces venues des quatre coins du monde, prêtées par des musées et des collectionneurs privés pour célébrer les 500 ans de la mort du génie de la Renaissance italienne.

La reine d’Angleterre est le plus grand prêteur de cet évènement unique. Figurent aussi à la liste, la fondation Bill Gates ou le musée de l’Hermitage à St Petersbourg.

Parmi les chefs d’œuvres du maître, le visiteur pourra admirer le "Saint Jérôme", célèbre tableau inachevé, de nombreuses icônes comme "La belle ferronnière"… mais un dessin pourrait bien détrôner la Joconde. Il s’agit de "L’homme de Vitruve", ce dessin fragile qui représente les proportions idéales du corps selon Léonard de Vinci, montré en France pour la première fois. Véritable pomme de discorde entre les deux pays, il n’a pas été simple de sortir d’Italie, une association de défense du patrimoine s'y étant opposée devant les tribunaux.

"L'Homme de Vitruve est le dessin le plus célèbre de léonard de Vinci donc je peux comprendre que mes collègues de Venise ait été au départ un peu effrayé parce que c'est aussi un morceau de papier, mais finalement les conditions de conservation du dessin étaient bonnes et il a été possible de le faire venir de Venise jusqu'à Paris et nous avons trouvé un bon accord de collaboration entre l'Italie et la France et nous somme si heureux de le voir ici", explique Vincent Delieuvin, conservateur en chef des peintures au Louvre.

L'Italie n'entend pas céder à la France son attachement pour celui qui est d'abord italien. Et même si Lénoard de Vinci est enterré en France où il a vécu les trois dernières années de sa vie, le pays a la botte ne peut le dissocier de son patrimoine culturel.

L'exposition est à découvrir au Louvre, à Paris, jusqu'au 24 février.