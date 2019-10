Macabre découverte en Angleterre : 39 corps abandonnés dans un camion

La police britannique a fait une macabre découverte vers 2 heures du matin la nuit dernière dans la ville de Grays, située dans le comté d'Essex, à seulement une trentaine de kilomètres à l'est de Londres. 39 corps en tout se trouvaient à bord d'un camion stationné dans une zone industrielle. Selon des médias présents sur les lieux du drame, un adolescent ferait partie des victimes.

Les enquêteurs indiquent que ce poids lourd, en provenance de Bulgarie, est entré dans le pays samedi dernier 19 octobre; il est arrivé sur la côte ouest par le port de Holyhead. Son jeune chauffeur de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté et placé en garde à vue. Aucune information n'a encore été fournie sur l'origine des personnes décédées, ni sur les circonstances de leur mort. "Le processus d'identification des victimes est en cours", a précisé le chef de la police locale, Andrew Mariner.

Voici les premières photos prises sur place :

Les victimes sont-elles des migrants ?

On pense évidemment à une possible nouvelle tragédie de l'immigration clandestine. Beaucoup de migrants sont prêts à prendre tous les risques pour rejoindre le Royaume-Uni, et dans ce but, ils se cachent parfois dans des camions afin de traverser la Manche, avec la complicité ou non de passeurs. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, se dit "choquée et attristée", elle indique que les services de l'immigration vont travailler en lien étroit avec la police pour établir comment l' "événement horrible a pu se produire".